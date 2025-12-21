Crudo sube mientras EU bloquea petroleros venezolanos

Los precios del petróleo subieron levemente ante las posibles interrupciones por un bloqueo estadounidense a los petroleros venezolanos, mientras el mercado espera noticias sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Los futuros del Brent subieron 65 centavos, o 1.09%, para cerrar a 60.47 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 51 centavos, o 0.91%, para cerrar a 56.66 dólares.

La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se ubicó en 53.01 dólares por barril, un incremento de 57 centavos, equivalente a 1.09 por ciento.

En la comparación semanal, los marcadores del crudo retrocedieron más de un punto porcentual. La mezcla mexicana bajó 1.40%, seguido por el WTI con 1.36% y el Brent perdió 1.06%; y acumularon dos semanas consecutivas cerrando a la baja.

Utilizando datos de Pemex hasta el 19 de diciembre el precio promedio de la MME es de 61.83 dólares por barril, ubicándose 12.62% por encima del precio promedio estimado para 2026 por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que es de 54.9 dólares por barril.

"El complejo (petrolero) está registrando pequeñas ganancias manteniéndose por encima de los mínimos establecidos a principios de esta semana mientras espera más orientación sobre las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, así como nuevos titulares de Venezuela sobre el impacto potencial del aparente bloqueo de los petroleros de Trump", dijeron analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates en una nota.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, busca poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Ucrania y Europa tienen la responsabilidad de dar el siguiente paso hacia la paz.

Los líderes de la Unión Europea decidieron el viernes pedir dinero en efectivo para prestar 90,000 millones de euros (105,000 millones de dólares) a Ucrania para financiar su defensa durante los próximos dos años en lugar de utilizar activos rusos congelados.

Putin no ofreció ningún compromiso el viernes sobre sus condiciones para poner fin a la guerra y acusó a la Unión Europea de intentar "robar a plena luz del día" los activos rusos.

Ucrania, por su parte, atacó por primera vez con drones aéreos un petrolero ruso de la "flota en la sombra" en el mar Mediterráneo, dijo un funcionario, lo que refleja la creciente intensidad de los ataques de Kiev al transporte marítimo de petróleo ruso.

La incertidumbre sobre cómo hará cumplir Estados Unidos la intención de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados atemperaba las primas de riesgo geopolítico y pesaba sobre los precios del crudo, según Tony Sycamore, analista de IG.

Venezuela, que bombea alrededor del 1% de los suministros mundiales de petróleo, autorizó el jueves que dos cargamentos no sancionados zarpen hacia China, dijeron dos fuentes familiarizadas con las operaciones de exportación de petróleo de Venezuela.

Un petrolero sancionado que transportaba unos 300,000 barriles de nafta desde Rusia entró en aguas venezolanas la noche del jueves, mientras que otros tres también sancionados detuvieron la navegación o comenzaron a redirigir su curso en el Océano Atlántico, mostraron datos de seguimiento de barcos.