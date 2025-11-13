EU recomienda a México reforzar controles en casinos tras detectar lavado ligado al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno de México, anunció este jueves una operación conjunta contra el grupo criminal Hysa, vinculado al Cártel de Sinaloa, y una red de establecimientos de juego implicados en lavado de dinero.

La medida, encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), responde a los compromisos adquiridos durante la reciente visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, quien subrayó la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros.

FinCEN emite advertencias y medidas especiales para casinos mexicanos

Como parte de la operación, FinCEN propuso una medida especial conforme a la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, que busca excluir del sistema financiero estadounidense a 10 casinos con sede en México identificados como centros de lavado de dinero.

Los establecimientos, ubicados principalmente en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, han sido señalados por facilitar el blanqueo de capitales en beneficio del Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan Emine Casino, Casino Mirage y varias sucursales de Midas Casino y Casino Skampa.

FinCEN recomendó que las instituciones financieras internacionales adopten medidas más estrictas de control y supervisión, que incluyen:

Prohibir la apertura o mantenimiento de cuentas corresponsales destinadas a procesar transacciones de los casinos señalados.

Aplicar procesos de debida diligencia reforzada para detectar y evitar el uso de cuentas que puedan facilitar operaciones ilícitas.

Reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa vinculada con las entidades sancionadas o sus operadores.

Casinos bajo la lupa y consecuencias legales

La OFAC designó a 27 personas y entidades relacionadas con el grupo criminal Hysa, acusadas de utilizar casinos, restaurantes y empresas fachada en México, Canadá y Europa para lavar dinero del narcotráfico.

Entre las empresas mexicanas sancionadas se encuentran Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V.. Todas fueron catalogadas como parte de la red financiera del grupo Hysa.

Como resultado, todos los activos e intereses financieros en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíben transacciones o servicios con entidades estadounidenses sin una autorización especial de la OFAC.

Las violaciones a estas sanciones pueden implicar multas civiles y penales.

EU pide fortalecer la supervisión del sector del juego

El Tesoro estadounidense enfatizó que las medidas no buscan únicamente castigar, sino prevenir el uso de los casinos como plataformas para el lavado de dinero. FinCEN instó a México a reforzar la vigilancia sobre el sector del entretenimiento y los juegos de azar, aplicando estándares internacionales de transparencia y control financiero.

“El objetivo de estas sanciones no es punitivo, sino disuasorio”, destacó el comunicado del Tesoro. “Buscamos un cambio de conducta que fortalezca la integridad del sistema financiero”.