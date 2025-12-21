Nike cae en Bolsa debido a las débiles ventas en China

Las acciones del gigante estadounidense de ropa deportiva cerraron la jornada del viernes en 58.71 dólares por título, una caída de 10.54%, luego de que las preocupaciones sobre su desempeño en China opacaran sus sólidos resultados del segundo trimestre fiscal de 2026.

El jueves, la empresa con sede en Beaverton, Oregón, reportó resultados trimestrales por encima de las estimaciones de Wall Street, apoyados en la fortaleza del mercado de Norteamérica, que logró compensar parcialmente su sexto descenso trimestral consecutivo de ventas en China.

El desplome de las cotizaciones llevó a los títulos de Nike a su nivel más bajo en siete meses. En lo que va del año, la acción acumula una pérdida de 22% y se encamina a registrar su cuarto año consecutivo a la baja.

Nike reportó ingresos por 12,430 millones de dólares, por encima de los 12,220 millones de dólares previstos por el mercado.

La cadena minorista de ropa deportiva informó que sus ventas en Norteamérica aumentaron un 9%, alcanzando los 5,630 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos en su mercado de en China cayeron 17%, hasta los 1,420 millones de dólares.

La compañía reportó un ingreso neto de 792 millones de dólares, una caída del 32% respecto a los 1,160 millones de dólares del mismo período del año anterior.

Las ventas de calzado en China retrocedieron 21 por ciento. Este mercado representa cerca del 15% de los ingresos anuales de Nike, lo que subraya la relevancia del deterioro observado. “Es evidente que necesitamos replantear nuestra estrategia en el mercado chino”, reconoció Elliott Hill, director ejecutivo de la compañía.

Los márgenes brutos del segundo trimestre se contrajeron alrededor de 3%, afectados por mayores costos arancelarios y un exceso de inventario obsoleto.

Mientras tanto, el sector digital, considerado fundamental para el crecimiento, se encuentra en crisis: las ventas en línea han caído un 36% a medida que se intensifica la competencia de marcas nacionales como Anta y Li-Ning.

El nerviosismo del mercado se extendió a otras empresas. Las acciones de los gigantes alemanes del deporte Adidas y Puma, que cotizan en la Bolsa de Fráncfort, retrocedieron 1.17% y 3.53%, respectivamente, ante las preocupaciones sobre el deterioro del desempeño de Nike en el mercado chino.