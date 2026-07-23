Puerto de Lázaro Cárdenas rompe récord; moviliza 15.5 millones de toneladas en primer semestre

Morelia, Michoacán, 23 de julio de 2026.- El Puerto de Lázaro Cárdenas se consolida como uno de los centros logísticos y de comercio exterior más importantes del país, tras registrar la movilización de 15 millones 555 mil toneladas de mercancías durante el primer semestre del presente año, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal detalló que este histórico resultado representa un crecimiento del 16 por ciento en comparación con el mismo periodo registrado en 2025, reflejando el dinamismo económico y la eficiencia operativa de la entidad.

"El Puerto de Lázaro Cárdenas es un motor fundamental para el desarrollo económico de Michoacán y un nodo clave en la cadena de suministro global”, resaltó Ramírez Bedolla.

Detalló que en el citado periodo, arribaron un total de 879 buques a las instalaciones portuarias y se movilizaron un millón 343 mil 307 contenedores (TEUs). Además en materia automotriz, se reafirmó el liderazgo al gestionar la entrada y salida de más de 312 mil vehículos.

En cuanto a la conectividad terrestre y la distribución de carga hacia el interior del país, el 72 por ciento del traslado de mercancías desde el recinto portuario fue a través del autotransporte, mientras que el 28 por ciento restante se efectuó en ferrocarril.

El gobernador recordó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 16 mil millones de pesos se realiza la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, que comprende la intervención de de 146 kilómetros, con lo cual, el flujo de mercancías se agilizará tanto para Michoacán, como para la zona centro del país.