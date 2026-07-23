En reunión sindical, organizaciones de EU exigen respeto a derechos laborales en revisión del T-MEC

En el marco de la tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México, organizaciones sindicales de la región abrieron un espacio de discusión sobre la efectividad del Capítulo 23 del acuerdo comercial, en el encuentro titulado La Revisión del T-MEC y el Movimiento Sindical en América del Norte.

La reunión que se desarrolló en la Ciudad de México, delegaciones de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), del United Steelworkers (USW) y del United Auto Workers (UAW) entablaron diálogo con organizaciones mexicanas para evaluar el cumplimiento de las cláusulas de protección a los trabajadores.

En entrevista con El Economista, Jason Wade, asesor principal de la presidencia del UAW de Estados Unidos, señaló que "la UAW tiene serias preocupaciones sobre la implementación y la aplicación de las reformas laborales referidas en el Capítulo 23 en el T-MEC. Esto va desde la falta del gobierno mexicano de investigar y detener la violencia contra los trabajadores, las listas negras y el apoyo continuo al sindicalismo de empresa. Pero también incluye el recorte en el financiamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la falta de investigación de las violaciones laborales y la incapacidad de imponer multas por violaciones laborales. En nuestra opinión, todas estas acciones violan directamente los compromisos asumidos en el Capítulo 23".

Sobre la situación de las remuneraciones en la región, Jason Wade declaró que"estas violaciones se reflejan en la falta de crecimiento salarial en la industria automotriz mexicana. A pesar de la reforma laboral, la brecha salarial entre Estados Unidos y México sigue aumentando. Creemos que es porque se mantiene un techo salarial no dicho en la industria. Por eso creemos que necesitamos un piso salarial en Norteamérica que eleve a todos los trabajadores".

Respecto a la colaboración entre sindicatos, el representante de la organización añadió que “la UAW reconoce que los trabajadores no sólo están bajo ataque en México. Apoyamos cualquier propuesta mexicana que busque elevar y fortalecer los derechos de los trabajadores en Estados Unidos".

Por otro lado, la posición del United Steelworkers quedó asentada en un comunicado de prensa en el que la organización solicita una mayor rigurosidad en la aplicación de las normas laborales ante la revisión del T-MEC.

La agrupación siderúrgica planteó el fortalecimiento de las herramientas de supervisión y la imposición de sanciones para frenar la pérdida de puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de los estándares laborales en los tres países de la región.

En su pronunciamiento oficial sobre el proceso de evaluación del tratado comercial, el USW exigió “protecciones laborales más sólidas y una mejor aplicación de la ley a medida que el T-MEC entra en revisión". Con esta declaración, la organización siderúrgica demanda ajustar los mecanismos del acuerdo para asegurar que las empresas cumplan los compromisos en materia de libertad sindical.

Adicionalmente, el gremio siderúrgico estadounidense enfatizó la importancia de resolver las fallas en la supervisión de los centros de trabajo para evitar que las diferencias en los costos de mano de obra sigan generando un desplazamiento indeseado de plazas laborales dentro del bloque comercial