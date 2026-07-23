Peso mexicano cae por fortalecimiento del dólar ante preocupaciones sobre Oriente Medio

El peso mexicano se depreció este jueves. La divisa local retrocedió ante un fortalecimiento del dólar en un mercado cauteloso por una escalada de la guerra en Oriente Medio y que espera noticias de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5269 unidades por dólar. Contra un registro de 17.3989 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una caída de 12.80 centavos, equivalentes a 0.74 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5397 unidades y un nivel mínimo de 17.3776. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, subió 0.32% a 101.45 unidades.

Tensiones sobre Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron más de 6%, sobre la línea de 91 dólares, y antes tocaron la zona de 100 dólares con un techo de dos meses, tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, elevando el nerviosismo por la guerra en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un castigo militar para Irán y sus aliados hutíes después del ataque a los petroleros sauditas en el mar Rojo, que extendieron la guerra a otro punto estratégico fundamental para el comercio marítimo mundial.

El dólar se fortaleció ante una búsqueda de refugio en el mercado, así como por la expectativa de un aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año ante un posible incremento de la inflación por las presiones sobre los precios de los combustibles.

"Si la tensión en Oriente Medio y la presión sobre el petróleo continúan fortaleciendo al dólar a nivel global, el peso mexicano podría enfrentar dificultades para recuperar terreno, poniendo a prueba los techos técnicos", dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

Diálogos sobre el T-MEC e inflación

Las conversaciones para revisar ⁠el tratado de América del Norte, T-MEC, concluyen hoy en la Ciudad de México. La agenda incluye asuntos sensibles para ambos países como las industrias automotriz, del acero y de aluminio, además de la agricultura y normas laborales.

En los indicadores locales, el INEGI publicó por la mañana los datos de inflación de México en la primera quincena del mes. La presión de moderó a 3.10% interanual; el dato fue el más bajo desde finales de 2020. El dato subyacente repuntó marginalmente a 3.95%.

"Consideramos que la depreciación podría continuar. La superación de los 17.50 establecería una señal negativa. En este sentido, el ⁠siguiente nivel relevante se ubica en 17.58 pesos, con el soporte en 17.35. Sugerimos mantener posiciones", destacó Análisis Banorte.