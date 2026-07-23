Esperan minusvalías para los ahorros en las Afores durante julio de 2026 por el conflicto en Irán

Directivos de Afores y la misma Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) esperan que en julio de 2026 haya minusvalías en los ahorros para el retiro, debido a la volatilidad en los mercados por el reinicio de la guerra en Irán.

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes, reconoció que la reactivación del conflicto en Irán se ha percibido en la evolución de los mercados durante los últimos días, lo que tendrá un impacto en los rendimientos de los portafolios de inversión de las Afores.

“Aunque hay una probabilidad de que en el mes de julio puede haber un desempeño diferenciado del mercado, las administradoras están haciendo una gestión adecuada del riesgo, diversificando el portafolio”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, recordó que luego de la volatilidad que hubo en marzo por el inicio de la guerra (que provocó las mayores minusvalías mensuales en la historia), se logró cierta estabilidad en los meses posteriores.

Posteriormente, hace unas semanas cuando Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo provisional de paz, hubo un equilibrio durante unos días en los mercados, sin embargo, todo cambió cuando La Paz provisional se derrumbó hace más de una semana y la volatilidad regresó.

“Muy probablemente veamos otros meses de turbulencia (julio y agosto), ¿Y de qué va a depender? De cómo se desarrolle el conflicto”, explicó Zamarripa.

Por otro lado, el director general de inversiones de Afore Profuturo, Antonio Sibaja Luna, destacó que aun con todos los conflictos geopolíticos y la volatilidad que ha habido en 2026, “sorpresivamente” las Afores han pagado en el año un retorno promedio superior al 12% anualizado.

“¿Cómo se explica? Porque la renta variable ha pagado muy bien en el año por cómo han reportado (financieramente) las empresas de tecnología, además de que la diversificación de portafolios es bastante más resistente a la volatilidad”, declaró.

En el primer semestre de 2026, los ahorros para el retiro de los trabajadores tuvieron plusvalías por 484,079 millones de pesos, una caída de 9% en comparación con los rendimientos logrados en el mismo periodo del año anterior.

Si bien en marzo los ahorros en las Afores sufrieron una histórica minusvalía mensual de 417,321 millones de pesos, los rendimientos logrados en el segundo trimestre del año compensaron el retroceso.