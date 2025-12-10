Banxico: No hay evidencia de procedimientos contra otras instituciones financieras mexicanas

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), a la fecha no se han visto señales de contagio hacia otras instituciones financieras locales, tras los casos de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que hoy prácticamente ya han desaparecido tras los señalamientos, en junio pasado, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

La gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, agregó que tampoco hay evidencia que muestre que existan procedimientos adicionales de la misma naturaleza contra otras entidades.

En la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera, destacó que, desde un inicio, el organismo central ha dado seguimiento oportuno a este tema, y a lo largo de su evolución en el tiempo, ello, en coordinación con otras autoridades.

La funcionaria resaltó que la situación que enfrentaron estas tres instituciones, obedeció a factores específicos de cada una, y no representa, de ninguna manera, un fenómeno generalizado.

“En conjunto, estas instituciones tienen una baja participación dentro del sistema financiero y esto no constituye un riesgo sistémico”, aseguró.

Agregó que las autoridades financieras, en especial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), han implementado medidas para asegurar que se mantenga la continuidad operativa de las entidades, y que se mitiguen posibles efectos adversos.

Se adoptan mejores medidas

La gobernadora del Banco de México puntualizó que, como aprendizajes de estos casos que derivaron en la venta de los negocios de CIBanco, Intercam y Vector, son las mejoras que, el sector en su conjunto, realizan constantemente.

“Y adoptando las mejores tecnologías, específicamente enfocadas en los procesos de prevención de lavado de dinero, y en particular en el proceso que se conoce como debida diligencia. Es decir, esto se refiere al conjunto de procedimientos, verificaciones, controles que se realizan para evaluar el riesgo de clientes y usuarios”, precisó.

Agregó que también hay muy buenos canales de comunicación con los diferentes jugadores del sector, pero también con el resto de las autoridades tanto locales como de Estados Unidos.

“Las autoridades financieras estamos vigilantes y listas para implementar las medidas que resulten necesarias”, apuntó.

Abundó: “actuaremos en caso necesario, utilizando las herramientas de las que disponemos, en apego a las facultades legales que tiene el Banco de México para preservar la estabilidad del sistema financiero”.

Sistema financiero sigue sólido

Victoria Rodríguez expuso que, pese a estos eventos, el sistema financiero mexicano en su conjunto continúa mostrando condiciones sólidas.

“El sistema cumple con los lineamientos de Basilea III, específicamente en materia tanto de capital como de liquidez, y operamos bajo un marco regulatorio que se alinea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, y esto fortalece la resiliencia de nuestro sistema”, abundó.