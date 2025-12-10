Fintoc se conecta al SPEI para impulsar pagos en el comercio electrónico

La fintech chilena Fintoc obtuvo autorización para conectarse directamente al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Desde este martes, la empresa aparece ya como participante activo en el monitor del Banco de México (Banxico).

La compañía explicó que su apuesta en el mercado mexicano, con este medio de pago, se centra en una integración más sólida con plataformas de comercio electrónico, especialmente aquellas enfocadas en transacciones minoristas de bajo monto, donde ha detectado una demanda creciente.

De acuerdo con Fintoc, el mercado mexicano de soluciones para transferencias bancarias ha mostrado pocos cambios desde el lanzamiento del SPEI, en el 2004, lo que ha dejado a las empresas con opciones limitadas para modernizar la forma en que gestionan sus flujos de dinero.

“Vemos un crecimiento anual acelerado de los pagos por transferencia, impulsado por el comercio electrónico y otros medios digitales. Es un método simple, seguro y conveniente para el usuario, que no necesita compartir datos sensibles como los de su tarjeta; solo realiza una transferencia directa”, señaló Lukas Zorich, director de tecnología y cofundador de Fintoc.

Actualmente, el monitor del SPEI registra 95 instituciones conectadas de forma directa, entre bancos, cajas de ahorro, Sociedades Financieras Populares e Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Según datos del Banco de México, el SPEI procesó 3,823 millones de operaciones en el 2023, con un crecimiento anual de 37% frente al 2022. Para el 2024, el volumen ascendió a 5,342 millones de transacciones, un incremento de 39.7% respecto al 2023.

Además de los participantes directos, existe un universo creciente de participantes indirectos: instituciones que no están conectadas directamente al sistema, pero que utilizan a un tercero, generalmente un banco o una entidad autorizada, para enviar o recibir operaciones SPEI.

Si bien estas soluciones han permitido ampliar el acceso, Fintoc considera que aún hay espacio para mejorar en estabilidad, notificaciones de pago y experiencia del usuario. Las empresas, apuntó, requieren procesos más rápidos, intuitivos y confiables, especialmente a medida que aumenta el volumen de transacciones.

“El reto de aceptar pagos por transferencia es la escalabilidad. Una empresa puede recibir depósitos en su cuenta bancaria, pero no puede verificar manualmente miles de transferencias. Por eso se necesitan herramientas que detecten pagos en tiempo real sin que la empresa tenga que construir infraestructura compleja”, agregó Zorich.

La firma señaló que esta autorización se suma a la licencia de IFPE otorgada a Fintoc por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en agosto.

Pagos en tiempo real, tendencia global

Los pagos en tiempo real están acelerando la modernización de la infraestructura tecnológica, modelos como PIX en Brasil superan los 158 millones de usuarios, más de 90% de la población adulta, mientras que UPI de India concentra 84% de las transacciones digitales y alcanza a casi 491 millones de usuarios, según un estudio de Nuvei.

En Chile, explicó Zorich, los bancos operan el sistema que permite ofrecer pagos en tiempo real. Esto ha llevado a que muchas empresas opten por este modelo o por soluciones provistas por fintech, en lugar de los pagos con tarjeta, debido a que resultan más económicos y más sencillos para el consumidor.

“Estamos viendo una tendencia global hacia los pagos en tiempo real, y creemos que seguirá creciendo. Son más baratos porque eliminan varios intermediarios presentes en los pagos con tarjeta, donde participan la marca, el emisor y el adquirente. En una transferencia en tiempo real, el dinero pasa directamente de una cuenta a otra, lo que reduce costos y hace el proceso más eficiente para el comercio”, señaló.