El BCE mantendrá las tasas sin cambios

El Banco Central Europeo (BCE) dejará las tasas de interés sin cambios el 18 de diciembre, en 2%, y las mantendrá así durante todo el próximo año, según la mayoría de los economistas encuestados por Reuters, ya que se espera que la inflación se mantenga moderada y la economía resiliente.

La inflación de la zona euro subió a 2.2% en noviembre desde 2.1% de octubre, pero se ha mantenido bien anclada en torno al objetivo de 2.0% del BCE en lo que va de año. La economía también creció cerca de 1.5% de media en los dos últimos trimestres, lo que sugiere que el banco central no tiene motivos urgentes para ajustar las tasas de interés oficiales.

Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE que se han pronunciado recientemente han respaldado esa opinión, sin que se vislumbre ningún cambio a corto plazo.

El BCE redujo sus tasas de interés en dos puntos porcentuales en el año hasta junio y los ha mantenido estables desde entonces.

Los 96 economistas que participaron en la encuesta de Reuters afirmaron que el BCE mantendrá la tasa de depósito en 2.0% la próxima semana.

Alrededor de 80% de los economistas afirmaron que las tasas se mantendrán sin cambios hasta mediados del 2026. Casi 75% opinaba lo mismo hasta finales del 2026, frente a cerca de dos tercios en la encuesta del mes pasado.

“La economía se ha mostrado más resistente de lo que esperábamos y si nos fijamos en la inflación, creo que ellos (el BCE) no tienen realmente motivos para ajustar las tasas en diciembre o en las próximas reuniones, ya que estamos más o menos en el objetivo”, afirmó Bas van Geffen, estratega macroeconómico senior de Rabobank.

“No descarto nuevos recortes de tasas, pero tendrían que ser en respuesta a una crisis negativa considerable y no se trataría de un solo recorte por ahora los riesgos siguen inclinándose ligeramente a la baja”.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, afirmó ayer que la inesperada resistencia de la economía a la incertidumbre y las tensiones comerciales podría llevar al banco central a elevar de nuevo sus previsiones de crecimiento en diciembre.