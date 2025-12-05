SHCP autoriza a Multiva la adquisición de negocio fiduciario de CIBanco

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, el cual fue escindido el 26 de agosto.

"Se autoriza la fusión de 'Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva', como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación, resultante de la escisión de 'CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple'", informó la dependencia federal en un oficio publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el documento se detalla que la SHCP no encontró impedimentos legales para dicha operación, la cual también recibió opiniones favorables por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y del Banco de México (Banxico), a través de las Direcciones de Autorizaciones y Sanciones de Banca Central y de Regulación y Supervisión.

En tanto, "la Coordinación de Análisis Financiero y Vinculación Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, manifestó que desde el punto de vista financiero no observa inconveniente para conceder a los promoventes la autorización correspondiente", explica la dependencia federal mediante dicho oficio.

CIBanco, junto con Intercam, fueron dos de las instituciones financieras mexicanas (la otra fue Vector Casa de Bolsa) señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales de junio pasado, de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.

Derivado de dichas acusaciones, tanto CIBanco, como Intercam, tuvieron importantes impactos negativos, el más importante fue el que los llevó a desincorporarse de sus negocios.

Así, el pasado 19 de agosto se dio a conocer que Multiva, propiedad de Grupo Vazol que preside el empresario Olegario Vázquez Aldir, había llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, que era uno de sus principales brazos. La transacción concluyó con éxito el 5 de septiembre.