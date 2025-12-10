CDMX lidera en noviembre creación de empleo formal

El mercado laboral formal de México se encuentra en uno de sus peores momentos desde la pandemia, sin embargo, la realidad es distinta para cada una de las 32 entidades del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a nivel nacional se crearon 194,130 empleos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante noviembre pasado, respecto a igual mes de 2024. Es decir, en comparativo anual para quitar el efecto estacionario que ocurre en los estados.

Comparando la creación anual de trabajos formales al corte del mes de noviembre, la contratación de 194,130 plazas en México fue el peor resultado desde el año 2020, periodo de la emergencia sanitaria, cuando se perdieron 752,100 empleos.

En tanto, de las 32 entidades federativas del territorio nacional, 15 generaron trabajos asegurados en el IMSS en noviembre de 2025, en relación con el mismo mes del año pasado.

Los primeros lugares corresponden a la capital del país y al Estado de México con más de 100,000 plazas laborales cada uno; le siguieron Jalisco y Nuevo León. Estas cuatro entidades son las economías más grandes a nivel nacional.

Detrás de estos estados, los resultados fueron sorpresivos: Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Baja California Sur y Puebla completaron el top 10 de entidades con la mayor generación de empleo formal.

Los otros subnacionales con contrataciones en el periodo de análisis fueron Colima, Michoacán, Quintana Roo, Nayarit y Durango.

Además, de las 17 entidades con pérdidas laboral, la más pronunciada se dio en Coahuila con el despido de 19,779; otros estados con una merma que rebasa los 19,000 empleos formales fueron Baja California y Sonora, es decir, los más perjudicados pertenecen a la frontera norte de México, siendo la región que más resiente la incertidumbre del comercio exterior (aranceles y revisión del T-MEC).

Por sectores, la mayor generación de empleos fue en transportes y comunicaciones (174,184 nuevos trabajos), comercio (125,281) y servicios para empresas, personas y el hogar (64,713).

Mientras los despidos más profundos se dieron en industrias de transformación (-118,258) y construcción (-55,434); también hubo pérdidas en las actividades primarias y en las industrias extractivas.

Lo anterior significa que los estados con vocación terciaria (turismo, comercio, servicios) crearon empleos formales, contrario a las entidades industriales y agropecuarias, que mostraron una tendencia negativa.

Puntos importantes

Otro punto importante es que parte de la generación de empleo se relaciona con la entrada en vigor de una reforma legal que obligó a las empresas que operan mediante plataformas digitales (como servicios de reparto o transporte) a registrar ante el IMSS a las personas que prestan servicios a través de ellas.

“Esta medida buscó otorgar acceso a seguridad social a los trabajadores de plataformas, pero también generó un aumento estadístico en el número total de empleos formales, sin que necesariamente refleje una expansión real en la creación de nuevas fuentes de trabajo”, detalla Banco Base.

Añade que previo a la pérdida de empleos formales en el 2020, no se observa una creación de empleo tan baja desde el 2009. “Esto es preocupante, ya que en lo que ha transcurrido del 2025 se observa la peor creación de empleo formal privado desde años en los que se sufrieron fuertes recesiones económicas”.

Deterioro en registro patronal

El grupo financiero agrega que el deterioro en el mercado laboral formal privado también se ve reflejado en el registro patronal del IMSS, pues el total de registros patronales acumula un año y medio con caídas anuales, “algo nunca visto”.

“Es más probable que gran parte de esta caída se deba al mayor costo que conlleva la formalidad para los empleadores, ya que con aumentos en los salarios mínimos, reducción de las jornadas laborales, y en general mayor supervisión y carga de trabajo que se requiere para cumplir con las normatividades laborales y de seguridad social, se ha desincentivado la formalidad laboral”, señala.