Sindicatos colombianos buscan alza de 16% al mínimo

La discusión por el aumento del salario mínimo en Colombia continúa y las partes ya dieron a conocer de cuánto esperan que sea el aumento para el próximo año.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue quien dio a conocer que las centrales obreras piden un incremento de 16%, por lo que el salario mínimo pasaría a ser de 1,650,680 pesos colombianos, más $232,000 de auxilio de transporte.

Mientras que los empresarios buscan un aumento de 7.21%, por lo que el mínimo en ese caso sería de $1,525,598, más $214,420 de auxilio de transporte.

El titular de la cartera laboral señaló: “Hemos escuchado las propuestas que están sustentadas en supuestos macroeconómicos y recogen la información con relación a la productividad, a la inflación causada, a la esperada y lo que ha sido el impacto de la misma sobre temas sensibles para el bolsillo de los trabajadores, en gastos como educación, salud, vivienda y servicios públicos, entre otros”.

Agregó que en las próximas sesiones el Gobierno examinará la presentación de escenarios que permitan acercar estas dos propuestas, de tal suerte que se logre un consenso y se les presente el acuerdo a los trabajadores de Colombia.

Desde el 2000 el mínimo solo se ha concertado en nueve ocasiones. En la primera década del siglo se dio tres veces: en el 2001 con un aumento de 10%, con lo que el mínimo se situó en $286,000; en 2004 con un aumento de 7.80% y un mínimo de $358.000; y en 2006 con un aumento de 6.90% y un mínimo de $408,000.

Mientras que en la segunda década fueron cuatro las veces que se concertó el mínimo: la primera en 2012 con un aumento de 5.80% y un mínimo de $566,700; la segunda en 2014 con un incremento de 4.50% y un mínimo de $616,000; la tercera en 2018 con un aumento de 5.90% y un mínimo de $781,242; y la cuarta fue un año más tarde con un aumento de 6% y un mínimo de $828,116.