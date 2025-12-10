El crecimiento del costo laboral en EU se desacelera

Los costos laborales en Estados Unidos (EU) aumentaron menos de lo esperado en el tercer trimestre, ya que la desaceleración del mercado laboral frenó el crecimiento de los salarios, lo que es un buen augurio para las perspectivas de inflación.

El Índice de Costos Laborales (ECI), la medida más amplia de los costos laborales, subió 0.8% en el último trimestre, tras ganar 0.9% en el segundo trimestre, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el ECI avanzaría 0.9 por ciento.

Los costos laborales aumentaron 3.5% en los 12 meses hasta septiembre, el menor incremento anual desde el segundo trimestre del 2021, tras subir 3.6% en el año hasta junio. El informe se retrasó por el cierre del gobierno durante 43 días, y la BLS señaló que “las tasas de respuesta a la encuesta disminuyeron en septiembre”.

La recopilación de datos no se había completado antes del cierre más largo de la historia de EU, según la agencia.

El informe del Departamento de Trabajo de ayer siguió a los datos del martes, que mostraron que las dimisiones habían caído en octubre a su nivel más bajo en cinco años. Esos datos respaldaban la opinión de los responsables de la Reserva Federal (Fed) de que el mercado laboral no era una fuente de inflación.

El mercado laboral se está relajando en un contexto de baja oferta y demanda de trabajadores, lo que los economistas achacan a la reducción de la inmigración y a los aranceles a la importación. Los aranceles a la importación han impulsado los precios de algunos productos.

El banco central estadounidense recortó ayer su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, hasta situarla en el rango de 3.50-3.75%, pero los responsables señalaron que probablemente podrían hacer una pausa en las reducciones de tasas mientras buscan señales más claras sobre la dirección del mercado laboral y la inflación, que, según dijeron, “sigue siendo algo elevada”.

La Fed ha reducido los costos de financiamiento tres veces este año.

“Con la caída de la tasa de renuncias y el descenso de la demanda de trabajadores en la segunda mitad del 2025, esperamos que el crecimiento salarial retroceda aún más en el 2026”, afirmó Ben Ayers, economista sénior de Nationwide. “La reducción de la presión de los costos salariales debería ser bien recibida por las empresas y podría contribuir a impulsar la mejora de la inversión empresarial en el nuevo año”.

“Esto puede indicar que estos resultados podrían experimentar revisiones más altas de lo habitual”, dijo Eugenio Aleman, economista jefe de Raymond James.

Los responsables políticos consideran que el ECI es uno de los mejores indicadores de la holgura del mercado laboral y un predictor de la inflación subyacente, ya que se ajusta a los cambios en la composición y la calidad del empleo.