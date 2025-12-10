El FMI insta a China a frenar las exportaciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó ayer 10 de diciembre, a China a tomar la “valiente decisión” de acelerar la reforma estructural, a medida que aumenta la presión sobre la segunda economía más grande del mundo para que cambie hacia un modelo impulsado por el consumo y reduzca su dependencia de las exportaciones impulsadas por la deuda.

“China es simplemente demasiado grande para generar mucho (más) crecimiento a partir de las exportaciones, y seguir dependiendo del crecimiento impulsado por las exportaciones corre el riesgo de agravar las tensiones comerciales mundiales”, declaró la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en una rueda de prensa que puso fin a la revisión periódica del Fondo de la economía de 19 billones de dólares.

“Se requieren decisiones valientes y medidas políticas decididas”, añadió Georgieva, al tiempo que instaba a los responsables políticos chinos a adoptar un paquete integral de políticas macroeconómicas que incluyera estímulos fiscales adicionales y una mayor flexibilización monetaria, junto con medidas específicas para controlar la deuda de los gobiernos locales, resolver la crisis inmobiliaria y mejorar la prestación de servicios sociales.

Fin a la crisis inmobiliaria

El aumento del gasto social y la aceleración de la reforma del sistema interno de pasaportes “Hukou” de China, que desde la década de 1950 ha vinculado en gran medida el destino de las personas a su lugar de origen, podrían impulsar el consumo hasta en 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), añadió.

Poner fin a la crisis inmobiliaria en los próximos tres años –que pesa mucho sobre la demanda interna, ya que alrededor de 70 % de la riqueza de los hogares chinos se encuentra en el sector inmobiliario– requerirá que China gaste 5.0% del PIB, según las previsiones del FMI.

“Hemos estado instando a que se preste más atención a la resolución de este problema. Las llamamos ‘empresas zombis’. Dejemos que las zombis desaparezcan”, dijo Georgieva,

Pekín sigue de cerca la revisión del “Artículo IV” del FMI para obtener la aprobación o la crítica de su gestión económica.