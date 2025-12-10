El poder mundial en competencia

Mientras que para Trump la globalización y la interdependencia económica mundial le generan rechazo, para los gobernantes de China es la oportunidad para la expansión política y económica de su país. Con 1,500 millones de habitantes, 20% del PIB mundial y sus alianzas con Rusia, India, Brasil, entre otros, tiene un importante protagonismo global.

A diferencia del gobierno vociferante de Trump que se ha caracterizado de retirarse de los escenarios globales y violentar a sus aliados y enemigos con una guerra de aranceles, China se caracteriza por la discreción.

Algunos datos importantes sobre China:

1.- Es el mayor país comercial y propietario de mitad de las patentes del mundo.

2.- El 90% de las empresas son privadas y la mayoría pequeñas. El 60% del PIB nacional lo genera el sector privado.

3.- Produce un tercio de los productos manufacturados del mundo, más que Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur y Gran Bretaña, juntos.

4.- Es el principal socio comercial de la Unión Europea y de la india. Atrae a importantes inversiones de empresas extranjeras como Airbus, Samsung, Toyota, BASF, entre otras.

5.- Es el más importante inversionista y comerciante de la zona de libre comercio de África.

6.-En América Latina tiene importantes inversiones en Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y Colombia.

7.- Produce ahora más graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que la India, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, juntos.

8.-Tiene un ejército de más de 2 millones de soldados respaldados por un arsenal nuclear.

9.- Dispone de un complejo militar-industrial-aeroespacial.

10.- Tiene una definición normativa sobre los peligros de las guerras: “Las guerras se ganan o se evitan”.

Socialmente China ha creado una sólida base empresarial y una clase media en ascenso. Tiene como objetivo eliminar la pobreza. Si lo logra China tendrá su verdadera dimensión.

Nos encontramos ahora ante despotismos estilo ruso, un imperio chino en ascenso y a Estados Unidos en retirada. El signo distintivo es una aguda competencia con fuerza económica y militar.

Los países en desarrollo han entrado a una desaceleración económica sostenida como efecto del bajo crecimiento económico de los países occidentales. Asimismo, por la guerra arancelaria, la inflación creciente y la falta de liderazgos con visión global en favor de la cooperación.

Frente a estos escenarios sobresalen países que combinan eficientemente un liberalismo democrático con desarrollo social. Son los países de la Unión Europea y los socialdemócratas nórdicos, producto de batallas ideológicas y militares, de ascensos y caídas.