Precandidatura de hijo de Bolsonaro detona salida de capitales en Brasil

Inversionistas extranjeros retiraron 2,000 millones de reales brasileños (370 millones de dólares) en fondos del segmento secundario de B3 (acciones ya cotizadas) el viernes 5 de diciembre, cuando el senador Flávio Bolsonaro anunció su precandidatura a la presidencia.

Esta decisión generó una fuerte aversión al riesgo en los activos nacionales. Inicialmente, el anuncio se interpretó como una forma de reinstaurar el bolsonarismo en la arena política y presionar para obtener una amnistía para su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

João Mamede, analista sénior de renta variable y renta variable de AZ Quest, señaló que las conversaciones entre politólogos y agentes financieros sugieren que se trató más de un intento de negociación y de "reorganización de candidaturas" que de una "candidatura real". Según Mamede, la brusca revalorización de los activos nacionales registrada el viernes se debió al "efecto sorpresa" de la noticia. "Como nadie lo esperaba y todos estaban preparados para un escenario diferente, los inversores liquidaron sus posiciones en muchas acciones [el viernes]", afirmó. Sin embargo, Flávio volvió a agitar los mercados locales este martes, tras declarar que su candidatura es "irreversible".