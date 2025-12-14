Agregadores refuerzan su frente común contra el lavado de dinero en el ecosistema de pagos

En un entorno global marcado por un escrutinio cada vez más severo sobre la integridad financiera, los agregadores de pagos en México han decidido dar un paso al frente. Más de 30 firmas agremiadas responsables de más de 90% de las transacciones procesadas, han adoptado una estrategia centrada en la autorregulación y la alineación con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

El esfuerzo se materializa en una Guía de Mejores Prácticas de PLD/FT, impulsada desde la Asociación de Agregadores de Medios de Pago (Asamep), concebida como un marco de referencia común para elevar el estándar colectivo del sector. El documento busca fomentar una cultura de cumplimiento proactivo basada en la transparencia, la corresponsabilidad y la integridad, pilares considerados indispensables para un ecosistema de pagos seguro y sostenible.

La iniciativa surge en un contexto internacional en el que resalta la adopción de estas prácticas, en el 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis grupos de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales, lo que derivó en acciones sin precedentes por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra instituciones financieras mexicanas y, posteriormente, contra establecimientos de sectores no financieros.

Estas medidas evidenciaron la disposición de las autoridades internacionales para imponer restricciones severas cuando identifican riesgos relevantes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Para los agregadores, este nuevo entorno ha elevado de forma sustancial los riesgos operativos, regulatorios y reputacionales. Su papel como facilitadores de millones de transacciones diarias los coloca en una posición estratégica, pero también los obliga a fortalecer sus controles y capacidades de prevención ante amenazas cada vez más sofisticadas.

“Con esta guía, los agregadores representados en Asamep reafirman su liderazgo como un gremio que entiende que la prevención no es solo una obligación moral y operativa, sino una condición indispensable para sostener la expansión del ecosistema, garantizar relaciones confiables con adquirentes y marcas, proteger a los comercios y usuarios, y asegurar que México avance hacia una economía digital segura e incluyente”, señala el documento.

Los aspectos principales

Los agregadores no están sujetos a la normativa de PLD/FT aplicable a la banca u otros sectores regulados, ni están obligados a contar con figuras formales como oficiales de cumplimiento, lo que refuerza el carácter voluntario y preventivo de esta iniciativa gremial.

Se busca que las entidades adopten un enfoque integral que abarque desde la identificación de clientes y comercios (KYC) y la verificación en listas restrictivas, hasta el uso de metodologías basadas en riesgo, el monitoreo transaccional y la capacitación continua, apoyándose en tipologías construidas a partir de casos reales.

Así, los agregadores buscan reducir el riesgo de uso indebido de sus plataformas, proteger la integridad de la red de pagos y fortalecer la confianza del ecosistema.

“Al elevar la atención en las prácticas de PLD/FT entre los agregadores, se reduce la probabilidad de que los clientes o comercios de alto riesgo utilicen estas plataformas como vehículos para operaciones ilícitas, protegiendo así la integridad de la red de pagos y garantizando que la innovación tecnológica se desarrolle en un entorno seguro, confiable y sostenible”, se puede leer en el documento.