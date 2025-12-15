Ataque terrorista en Sídney: 15 muertos

Sídney. Dos hombres, padre e hijo, mataron a tiros a 15 personas ayer en Bondi Beach, en Sídney, una de las playas más populares de Australia, durante una celebración de la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de "terrorista" y "antisemita" por las autoridades.

La policía de Nueva Gales del Sur elevó hoy lunes el balance preliminar de 11 a 15 fallecidos, además de uno de los atacantes. Hay 42 personas hospitalizadas.

Los atacantes son padre e hijo, de origen paquistaní y uno de ellos murió durante la balacera.

"El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital", declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

"No sabemos qué pasa"

Unas 1,000 personas se congregaron en la playa de Bondi para celebrar Janucá, informó la policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como 10 minutos solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, reprochó a Australia haber reconocido al Estado palestino y le reprochó su tibieza contra el antisemitismo.

Los australianos elevaron a "héroe" a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas durante el ataque.

"A todos nos entró el pánico y empezamos a correr también. Así que lo dejamos todo atrás, como las chanclas, todo. Simplemente corrimos", dijo Marcos Carvalho, de 38 años, residente en Bondi Junction, quien estaba recogiendo sus cosas después de un día en la playa cuando escuchó lo que estimó fueron entre 40 y 50 disparos.

Grace Mathew, residente en Bondi, dijo que vio a gente corriendo a su lado y escuchó disparos.