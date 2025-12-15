Universidad de Brown, víctima de tiroteo

Providence. La policía detuvo a una persona ayer en relación con el tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y nueve heridos el sábado.

Un hombre armado abrió fuego el sábado en la universidad ubicada en Providence, Rhode Island, en un edificio donde estudiantes presentaban sus exámenes, lo que llevó a una orden de confinamiento y horas de búsqueda del sospechoso.

De los nueve heridos, uno está en condición crítica, siete estables y uno ya fue dado de alta, refirió Smiley.

Joseph Oduro, asistente docente que se encontraba en el aula cuando ocurrió el tiroteo, relató la escena a CNN.

"Estaba de pie en el aula, y él entró por detrás, así que nos miramos. En cuanto ocurrió, miré a mis alumnos y les hice un gesto para que pasaran al frente del aula. Luego, simplemente me agaché", dijo.

El tirador "entró, apuntó con su arma y gritó algo", explicó Oduro. "No sé qué dijo, y ninguno de los otros estudiantes sabe qué dijo, y entonces empezó a disparar".

La policía difundió 10 segundos de video del sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. Es visto de espaldas después de abrir fuego dentro de un aula en la planta baja. Tras el ataque, el presunto autor de los disparos sale del edificio vestido con ropa oscura.

"Es impactante y tremendamente triste. Conozco a los estudiantes de aquí, muchos de los cuales estuvieron refugiándose durante muchas, muchas horas anoche", dijo Smiley más tarde en CNN. "Todos están increíblemente conmocionados".