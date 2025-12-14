PIB de México, de los más castigados: IP

México es uno de los países más afectados en materia de crecimiento económico, tras la imposición de aranceles en Estados Unidos, luego de que se proyectaba crecimiento de 1% en el PIB para el 2025, presentó corrección a la baja en 0.4 puntos porcentuales, sostuvo el sector privado.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que en 2026 continuará la incertidumbre prolongada y un posible aumento de medidas proteccionistas podrían inhibir un mayor crecimiento en el mediano plazo, lo cual es preocupante.

“Se aprecia que México ha sido uno de los más afectados, toda vez que el pronóstico de crecimiento de la economía para 2025 se ubicó en 1%, lo que significó una corrección a la baja equivalente a 0.4 puntos porcentuales respecto al avance que tuvo en 2024, lo que responde a una mayor preocupación por la coyuntura interna y externa que ha limitado significativamente la inversión productiva, que es el principal motor del crecimiento”, refirió el organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Aunque se prevé que la inflación general mundial seguirá disminuyendo, en algunos países se mantendrá por encima de sus metas oficiales. Esto significa que en México permanecerá por arriba de 3%, comentó.

Las mejores expectativas se centran en las mejores políticas para hacer frente a los problemas de comercio internacional, al tiempo de generar un ambiente en donde prive el estado de derecho y reglas claras para una mayor atracción de inversión productiva, recomendó el CEESP.

El organismo privado refirió que concluirá el 2025 en medio de una economía mundial que ha enfrentado diversos desafíos que debilitaron su ritmo de crecimiento.

Las expectativas apuntan a que, con base en los pronósticos más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global habrá crecido 3.2% este año, lo que significa un ajuste a la baja de 0.2 puntos porcentuales respecto a su crecimiento en 2024, dijo.

Aunque para 2026 se espera una modesta mejora en la actividad económica global, es muy factible que siga debilitada ante la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, que seguramente se extenderán hacia el próximo año.

La expansión económica mundial estaría debilitada, con expectativas de crecimiento más moderadas, por el actual contexto en el que puede seguir aumentando el proteccionismo a través de crecientes aranceles, expuso del CEESP.

Al tercer trimestre de de este 2025 el Producto Interno Bruto de México acumula un crecimiento interanual de 0.4% y los especialistas en economía que encuesta el Banxico anticipan, de media, un crecimiento trimestral desestacionalizado de apenas 0.1% en el último cuarto del año.