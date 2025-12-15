Incentivos de Milei atraen a mineras BHP y Lundin en Argentina

Las multinacionales BHP y Lundin Mining solicitaron ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto minero Vicuña, en la provincia de San Juan, en Argentina.

De acuerdo a lo informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se trata de una potencial inversión extranjera directa minera para el país que implicaría una inversión de al menos 2,000 millones de dólares.

A través de un mensaje por redes sociales, el jefe de cartera señaló que “BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña. Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol”. Este anuncio se da en un contexto de promoción de grandes proyectos mineros y de estímulo al ingreso de capitales para el sector en el país. Según lo que explicó Caputo, el nuevo ingreso al RIGI compromete la inversión para los primeros dos años "desde su aprobación".

A diferencia de otras oportunidades, en este caso, las empresas solicitaron la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) del RIGI, alternativa que brinda ventajas por lapsos extendidos, con un plazo de 40 años en lugar de 30, y permite repatriar ingresos y acceder a exenciones de derechos de exportación en menos tiempo respecto al esquema convencional. En 2024, las australiana y canadiense se quedaron con la gestión de la mina de cobre Filo del Sol.