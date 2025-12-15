México comenzará liberación de agua acordada con EU

Este lunes 15 de diciembre, comenzará la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua que México acordó entregar a Estados Unidos como parte de un entendimiento alcanzado en el marco del Tratado de Aguas de 1944, en un contexto de sequía extrema y prolongada en la cuenca del Río Bravo.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado en el que subrayó que México no ha incurrido en violación alguna al Tratado y que las entregas de agua realizadas y por realizarse se apegan estrictamente a la disponibilidad hidrológica real, a los límites operativos de la infraestructura y al respeto del derecho humano al agua y de la producción agrícola en la frontera norte.

Según lo mencionado por las autoridades mexicanas, en la comunicación oficial, ambos gobiernos alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del agua correspondiente al ciclo actual y sobre el déficit arrastrado del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Tratado de 1944.

Las entregas acordadas comenzarán durante la semana del 15 de diciembre y forman parte de una ruta técnica diseñada para fortalecer la administración del recurso en condiciones extraordinarias de escasez.

Por otro lado, la Cancillería destacó que, pese a una sequía “extraordinaria y sin precedentes” que ha afectado a usuarios de ambos países, México ha realizado entregas adicionales dentro del marco del Tratado, sin comprometer el abasto para consumo humano ni la producción de alimentos.

En ese sentido, reiteró que el país ha cumplido conforme a la disponibilidad real del agua y continuará haciéndolo bajo un esquema de cooperación binacional.

Ruta técnica y negociaciones

Además, se detalló, en un comunicado conjunto entre ambas naciones, que ambos países alcanzaron una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo anterior.

Por ejemplo, que los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen negociaciones para definir un plan integral que deberá quedar finalizado a más tardar el 31 de enero de 2026.

También, en el documento antes mencionado, ambas naciones reconocieron la importancia crítica de las obligaciones de entrega de agua y su impacto directo en la población, por lo que coincidieron en la necesidad de reforzar la gestión oportuna y eficiente del recurso, a través de los mecanismos binacionales de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA/IBWC).

Asimismo, se dejó claro que, en caso de incumplimiento, cada país podrá actuar de manera soberana conforme a sus intereses nacionales, siempre sujeto a sus compromisos internacionales establecidos en el Tratado de 1944.

Negociación con EU

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 11 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el diálogo bilateral en materia hídrica no se originó a partir de las recientes declaraciones de Trump en la red social Truth Social, sino que forma parte de un proceso de negociación y cooperación que se viene trabajando desde meses atrás.

En cuanto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, la presidenta señaló que el rezago registrado en el quinquenio previo no fue resultado de una falta de voluntad política, sino de una sequía severa. “No es porque México no quisiera… sino porque hubo sequía, porque no había agua”, afirmó. Añadió que el propio Tratado prevé mecanismos para regularizar las entregas en los siguientes cinco años y destacó que en 2025 se han registrado mayores lluvias en comparación con años anteriores, lo que permitirá avanzar en el cumplimiento.

Balance de entregas

Información publicada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) mostró que, entre 2020 y 2024, México acumuló entregas variables frente a lo estipulado anualmente en el Tratado —431.72 millones de metros cúbicos—, lo que generó saldos pendientes en algunos años.

En 2025, sin embargo, el volumen enviado alcanzó 486.296 millones de metros cúbicos, lo que permitió revertir el saldo pendiente y registrar un balance positivo de 54.576 millones de metros cúbicos, es decir, un volumen entregado por encima de lo estipulado. Con la entrega adicional de 249.163 millones de metros cúbicos acordada ahora, el total enviado se aproxima al volumen global comprometido en el marco multianual del Tratado.

Durante el 2020 se entregaron 25.811 millones de metros cúbicos, con un pendiente de 405.909; para 2021, las entregas sumaron 51.443 millones, lo que dejó un saldo pendiente de 380.277.

A lo largo de 2022 se registró una entrega de 325.466 millones, lo que el pendiente a 106.254; mientras que, para 2023, las entregas fueron de 62.548 millones, con un pendiente de 369.172, además, en 2024, México aportó 91.049 millones, con un saldo pendiente de 340.671.