El autoconsumo eléctrico jugará en el mercado mayorista

La Secretaría de Energía publicó el viernes en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general (DACG) para regular la figura de autoconsumo de energía eléctrica para las actividades aisladas e interconectadas a la red. Con la posibilidad de vender excedentes de energía a un comercializador en el mercado eléctrico mayorista (MEM) además de nuevos esquemas de agrupación, se pretende lograr un impulso en este nuevo modelo de participación en el sistema eléctrico nacional.

Las DACG apuntan a que la filial CFE Calificados y otros comercializadores del MEM -con permisos para vender más de 1 megawatt al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) cuando la demanda así lo requiera- representen a los permisionarios de autoconsumo (con entre 0.7 y 20 megawatts) que usen menos de la energía que producen y quieran vender el sobrante a precios de mercado diario u horario, como un negocio que incentiva la generación renovable y el almacenamiento para disposición flexible de la electricidad.

Según las disposiciones, tanto faltantes del permisionario como excedentes de energía en un sistema serán intercambiados en el mercado eléctrico mayorista (MEM). En el caso del comercio de excedentes, debe cumplir con requerimientos de manejo de rampa, intermitencia y variabilidad en su sistema, incentivando también la instalación de sistemas de almacenamiento de energía (SAE) en las centrales generadoras, que podrán vender energía cuando se requiera y al precio spot en que se venda.

Además del permiso de autoconsumo, quienes realicen esta actividad podrán celebrar un contrato exclusivo de venta de excedentes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que determinará con criterios técnicos que no afecten a la red la compra de energía. Podrá haber autoconsumo interconectado con y sin venta de excedentes.

Las Disposiciones establecen que la Comisión Nacional de Energía (CNE) será quien otorgue estos permisos y que puede revocarlos si durante un año una central convencional genera menos de 50% de su capacidad instalada, y una renovable menos de 30 por ciento.

Reiteran que el autoconsumo interconectado con una capacidad entre 0.7 y 20 megawatts podrá acceder a un procedimiento de trámite simplificado para obtener su permiso.

Para efectuar el autoconsumo interconectado se colocará en la red un dispositivo de protección inversa de potencia o bajo consumo que tope la energía que se toma y entrega a la red.

En las Disposiciones se reconoce la figura de red particular, que será la de autoconsumo aislado desconectado de la red de transmisión nacional y destinará la energía a consumos propios, sin estudios de factibilidad.

Se podrán asociar grupos de autoconsumo entre varios usuarios que en el mismo sitio usen la energía en la red propia.

También se reconocerán esquemas comunitarios en régimen de micro redes para buscar la autosuficiencia fuera de la red con una capacidad entre 0.7 y 5 megawatts, figura diseñada para implementarse en zonas rurales de difícil acceso a la red nacional.