Comercio organizado vislumbra un mejor 2026 para la economía de Jalisco

Guadalajara, Jal. Pese al entorno de incertidumbre generado por la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el comercio organizado de Jalisco mantiene una expectativa positiva para la economía estatal, con proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y una aceleración en la generación de empleo hacia el 2026.

Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, indicó que Jalisco registró un crecimiento de 0.9% del PIB en el 2024, mientras que para este año se espera cerrar con 1.1%. La proyección para 2026 es aún más optimista, subrayó, con un crecimiento estimado de 1.6 por ciento.

"Esperamos un crecimiento económico moderado con una trayectoria que desacelera en el 2025 pero que repunta en el 2026; un entorno macroeconómico estable, una inflación todavía controlable y un tipo de cambio de 18.72 pesos por dólar".

Mercado laboral

En materia laboral, el presidente de la Cámara de Comercio tapatía indicó que para el 2025 se prevé la creación de cerca de 37,900 empleos formales en la entidad, cifra que podría incrementarse de manera significativa en el 2026, con la generación de aproximadamente 60,000 nuevos puestos de trabajo.

Este dinamismo, explicó, estaría respaldado principalmente por el desempeño de los sectores comercio, servicios y turismo, así como por la realización de eventos internacionales que continúan posicionando a Jalisco como un polo de atracción económica.

No obstante, Arroyo Navarro reconoció que persisten riesgos relevantes, entre ellos, las tensiones comerciales con Estados Unidos, la incertidumbre asociada a la renegociación del T-MEC y la implementación de la Reforma Judicial. Aun así, expresó confianza en el proceso de revisión del acuerdo comercial.

“Las tres economías están bien integradas, especialmente México con Estados Unidos. Seguramente escucharemos mucho ruido durante la renegociación, pero somos socios comerciales y confío en que el proceso saldrá bien librado”, afirmó.

Ventajas estructurales

Por su parte, Roberto Arechederra Pacheco, vicepresidente de Semiconductores y Aceleradora de Negocios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, destacó que el sector comercio y servicios ha sido uno de los más estables en el estado, con un crecimiento sostenido de entre 1 y 2% en lo que va del año, aun en un contexto de volatilidad del PIB nacional.

Subrayó que Jalisco cuenta con ventajas estructurales que fortalecen su perspectiva de crecimiento. En el 2024, la entidad se colocó como líder nacional en actividades primarias -agricultura, ganadería y agroindustria- al aportar 14.7% del Valor Agregado Bruto (VAB) primario del país, lo que abre oportunidades para la exportación, la sustitución de importaciones y la atracción de inversión agroalimentaria.

Asimismo, resaltó el potencial exportador del estado en sectores de alto valor agregado. Al mes de septiembre, Jalisco registró exportaciones por 2,957 millones de dólares en máquinas y unidades de procesamiento de datos, con una estructura productiva ligada a la electrónica, las Tecnologías de la Información (TI) y la manufactura avanzada, factores clave para capitalizar el nearshoring.

Respecto al T-MEC, Arechederra recordó que el acuerdo tiene vigencia hasta el 2030 y que, pese al endurecimiento del discurso comercial, México mantiene una posición competitiva frente a otros países. Actualmente, el arancel promedio de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ronda 4.4%, muy por debajo del 8.75% promedio mundial y lejano al 45.6% que enfrenta China.

“El 85% de las mercancías que exportamos a Estados Unidos entra bajo las reglas del T-MEC y hoy no pagan arancel, salvo casos específicos como acero, aluminio y otros productos”.

México ha incrementado su participación en capítulos estratégicos de exportación hacia Estados Unidos, como reactores, calderas y maquinaria, así como en vehículos y tractores