Colombia apunta a su peor resultado fiscal en casi 30 años

No se observaba un desempeño fiscal tan bajo desde 1998. Colombia registró su peor resultado en cerca de 30 años, una situación que gremios, analistas y diversos centros de pensamiento venían advirtiendo desde hace meses.

El más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) muestra que el balance primario ajustado por ciclo económico fue deficitario y se ubicó en -2.9% del PIB, por encima de -2.7% registrado a finales de la década de 1990. Y aunque suene como un término técnico, es más sencillo de lo que parece.

José Ignacio López, presidente de Anif, explicó que el balance primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno, sin incluir el pago de intereses de la deuda. “Si es negativo, significa que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y el Gobierno debe endeudarse más. Si es positivo, hay margen para pagar deuda o fortalecer la situación fiscal”.

Esto indica que el Estado está incrementado el gasto de forma desmesurada, lo que ha elevado el riesgo país, los costos de la deuda y la presión sobre la situación fiscal.

“Si uno hace las cuentas más estrictas, el déficit podría ser incluso mayor en 2026. Nos parece importante recordarle a la gente que esta es la métrica que usualmente usan las calificadoras de riesgo y los analistas, porque el balance primario realmente indica si el país necesita endeudarse más o si, por el contrario, podrá reducir su nivel de deuda”, dijo López.

Advirtió, además, que las finanzas públicas se han deteriorado en un momento en el que no hay una crisis económica que lo explique. “¿Por qué se ajusta por el ciclo económico? Porque en tiempos de crisis, la foto fiscal se distorsiona: primero, caen los ingresos del Gobierno porque la economía produce y vende menos; y segundo, aumentan algunos gastos para apoyar a los sectores afectados”.

Esto es importante tenerlo en cuenta porque, en algunos casos, a la economía le puede ir mejor, por ejemplo, durante un boom de materias primas.

“Sube el petróleo, sube el café, el Gobierno recauda más y parece que la situación fiscal se arregló. Pero la pregunta es: ¿hubo realmente algún esfuerzo para mejorar la situación fiscal? Y la respuesta es que, si no hubo mayores impuestos ni menor gasto, la situación fiscal no cambió por una acción concreta; simplemente mejoró de manera pasiva”, explicó López.

Cesar Pabón, jefe de investigación económica de Corficolombiana, explicó que, “a nosotros, no nos ha golpeado ninguna crisis financiera reciente, pero sí vemos que los niveles de endeudamiento están casi al mismo nivel, o incluso peor, que durante la crisis de 1998.

Y lo que uno esperaría en esas circunstancias, más que un mayor gasto, es un ajuste fiscal, el cual es necesario porque, de lo contrario, todos esos problemas se profundizan y se retroalimentan entre sí”.

El experto dijo que Colombia es históricamente deficitaria por razones estructurales.