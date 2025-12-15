Remodelación del AICM registra un avance de 20%

El Almirante Juan José Padilla Olmos camina con frecuencia entre las zonas de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con polvo, caminos bloqueados o trabajadores cargando materiales entre maletas y viajeros nacionales e internacionales. También presume los espacios ya renovados en el área internacional de la Terminal 1.

Los trabajos de mejoras integrales implican una inversión de recursos propios que rondan los 10,000 millones de pesos (1,800 millones de pesos se destinan para actualizar diversos equipos y en tecnología que originalmente no se contemplaban).

El director del aeropuerto más relevante del país tiene claro que se causa incomodidad a los usuarios porque no se han detenido las operaciones aéreas, por eso ofrece disculpas y buscan mitigar con prontitud. Ha iniciado el periodo vacacional y la presión aumenta.

Con voz calma, promete que en seis meses habrá un aeropuerto diferente y funcional. Asegura que en su equipo de trabajo no hay improvisados y que oportunamente brinda informes a sus superiores, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahora el avance físico se estima en 20% y para mayo se desea llegar a 75-80%, “que es lo que creemos, sin duda, que el pasajero necesita para tener una mejor experiencia. Hay otros trabajos que van a dejarse para después del Mundial, como terminar la construcción del estacionamiento de la Terminal 2”.

Antes de ocupar la dirección del AICM, el Almirante brindó 46 años de servicio continuo en la Secretaría de Marina (Semar), donde llegó a ser Jefe del Estado Mayor de la Armada de México. De formación comparte que es piloto aviador naval y llegó a acumular 7,000 horas de vuelo, además de hacer cursos de Administración Naval y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales.

Por su perfil, fue llamado a ocupar el cargo, que debido a una reestructura administrativa federal también incluye dirigir otros aeropuertos, entre ellos: Guaymas, Obregón, Colima, Loreto, Ciudad del Carmen y Matamoros.

¿Más operaciones?

“Cuando se nos dio la misión de tener este aeropuerto presentable, no solo para el Mundial de fútbol en 2026, primero había que cambiar la imagen y hacerlo presentable, pero se hizo una revisión de toda la infraestructura y vimos que se requería ir a fondo: drenajes, alcantarillado, sistema eléctrico, contra incendios, impermeabilización, baños, reingeniería de las salas de espera y ambulatorias que presentaban una saturación. Creemos que con la reubicación de espacios ya logramos mejoras”, cuenta en entrevista.

La certeza de los avances para disminuir la saturación de los edificios terminales genera al funcionario el entusiasmo de que se pueden incrementar las 43 operaciones de despegue y aterrizaje actuales, por hora en beneficio de mayor actividad en el contexto de la demanda que va a generar el Mundial de fútbol:

“Vamos paso por paso. Lo primero es tener un aeropuerto en el que cualquier pasajero se sienta cómodo, seguro que tenga internet potente, que sus maletas salgan rápido, que las pistas no se inunden… Cuando la alcancemos, seguramente habrá una autoridad que nos venga a echar un ojo y determinar lo que corresponde”.

En tanto, en una sala de juntas de su oficina en el edificio que antes ocupara el corporativo de Interjet detalla que, en materia de pistas, calles de rodaje o plataformas se mantienen los trabajos anuales de mantenimiento que garantizan la seguridad operacional.

Para evitar que se vuelvan a inundar dichas áreas (como en agosto pasado) ya cuentan con un proyecto de modernización del drenaje, se adquirió mayor equipo de limpieza y succión de agua y en todas las aéreas verdes se retirarán materiales sólidos que impiden la filtración y se bajará el nivel unos 15 cm (la promesa es que ahí haya un pasto parecido al de un campo de golf).

Con la necesidad de informar de los trabajos, el equipo de Comunicación del AICM elabora contenidos que se pueden mirar en su sitio web o en la página de YouTube (un video del 10 de diciembre refiere: Así avanzan las obras de remodelación que harán de tu aeropuerto un lugar más moderno, ágil y seguro).

Los usuarios esperan pronto beneficios.