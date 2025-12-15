Región centro norte lidera la recuperación de la minería no petrolera

La región centro norte del país lideró la recuperación minera en el tercer trimestre del 2025 con un crecimiento trimestral de 7.5%, el mayor nivel en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales de Banco de México (Banxico).

Esta región comprende a Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, en la que los directivos empresariales señalaron que los precios elevados de metales y minerales les permitieron invertir en equipos con mayor capacidad de procesamiento, para la producción en diversas minas.

En el caso específico de la plata, la mejora en la rentabilidad posibilitó trabajar con leyes más bajas del mineral, extendiendo la vida útil de varios yacimientos, así como avances en nuevos proyectos de exploración aurífera en Durango, el inicio de perforaciones en Zacatecas para ampliar reservas, y labores de mantenimiento en San Luis Potosí orientadas a garantizar continuidad operativa. La demanda de contratistas y servicios auxiliares aumentó en Zacatecas.

Recuperación del sector

Tras una trayectoria descendente iniciada a mediados del 2023, la minería nacional tuvo un crecimiento del 2.4% trimestral, aunque la actividad en niveles bajos, el dinamismo fue liderado por la minería no petrolera, que contribuyó positivamente a la recuperación del agregado sectorial, mientras que la extracción de petróleo y gas, si bien mostró cierto crecimiento, se mantuvo en niveles reducidos.

El dinamismo de la minería no petrolera también se reflejó en el norte, donde las empresas ubicadas en el noreste y Baja California obtuvieron nuevos contratos para el suministro de minerales al mercado norteamericano, como cales y arenas para la construcción, así como de barita para la refinación de petróleo.

Este flujo comercial se vio facilitado por la clasificación arancelaria de la barita como insumo estratégico, y la apertura de filiales en Estados Unidos que permitieron exportaciones directas con aranceles nulos o reducidos. “El desempeño de la construcción en Nuevo León, especialmente la obra pública y comercial, favoreció la demanda de insumos para fabricación de productos industriales, como el acero, y arenas”.

El centro tuvo un avance trimestral de 3.0% en la minería; esta región abarca a Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, que se vio beneficiada en la creciente demanda de infraestructura digital, con un ligero aumento en la necesidad de arena y grava, para la construcción de nuevos centros de datos, particularmente en Querétaro.

A esto se sumó a la implementación de nuevas herramientas para optimizar las tareas de exploración ante la escasez de nuevas concesiones.

Desafíos normativos

El futuro de la actividad minera se ve afectada por la incertidumbre normativa que frena inversiones, de acuerdo con Rubén Del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), quien alertó “si alguien en este momento está realizando exploración y luego le van a cambiar las reglas del juego, pues también eso no alienta el desarrollo de nuevos proyectos”.

Especialmente en regiones emergentes como el noroeste, donde yacimientos de litio y cobre vitales para la transición energética, requieren marcos legales estables y que sean elaborados por especialistas, ya que promover el litio, al tiempo que se prohíbe la minería a cielo abierto, cuando es método con el que se extrae “no habla más que de desconocimiento”, dijo.

En el corazón minero tradicional del centro-norte, proyectos en estados como Zacatecas o Durango, “plenamente justificados, técnica, económica y ambientalmente”, permanecen paralizados a la espera de permisos federales.

En el caso específico de la plata, la mejora en la rentabilidad posibilitó trabajar con leyes más bajas del mineral, extendiendo la vida útil de varios yacimientos, así como avances en nuevos proyectos de exploración aurífera