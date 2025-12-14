Suman 45 las quejas laborales contra empresas en México

El gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente a México la revisión de las condiciones laborales en dos instalaciones distintas, sumando así dos nuevos procedimientos activados bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las empresas señaladas son Mondelez México y la operación marítima de Bernhard Schulte Shipmanagement México (BSM) y PMI Norteamérica (PMI NASA), ubicada en Campeche.

Estas dos denuncias elevan a 45 las veces que se ha invocado el MLRR, un mecanismo diseñado para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó sobre la solicitud de revisión para la planta de Mondelez México localizada en Puebla, que está dedicada a la producción de confitería y otros alimentos. “La acción se deriva de una petición presentada el 12 de noviembre por el sindicato independiente Unión General de México (UGM), dichas denuncias, consideradas por el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC) como "pruebas suficientes y creíbles", señalan una posible denegación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Las presuntas violaciones incluyen interferencia sindical, represalias contra trabajadores que buscan organizarse de manera independiente, amenazas, restricciones de acceso a la planta, reasignaciones discriminatorias, despidos y ceses laborales vinculados a la actividad sindical. Como parte del procedimiento, EE. UU. ordenó la suspensión de la liquidación de las entradas no liquidadas de mercancías provenientes de esta instalación.

Caso BSM y PMI Norteamérica (Campeche)

De manera paralela, Estados Unidos solicitó una revisión bajo el MLRR en contra de una instalación hotelera flotante operada por Bernhard Schulte Shipmanagement México (BSM) y PMI Norteamérica (PMI NASA), ubicada en el Estado de Campeche; esta solicitud surge de una denuncia presentada también el 12 de noviembre de 2025 por la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios (ORDEN), otro sindicato independiente.

Este caso particular es relevante por involucrar al sector marítimo, un ámbito menos frecuente en las controversias laborales del T-MEC. Las acusaciones contra las empresas incluyen intervención en la actividad sindical, impedimento del estallamiento de una huelga, intimidación a trabajadores durante un desembarque forzoso y despido irregular de empleados en paro.

Para ambos casos, el gobierno mexicano cuenta con un plazo de 10 días para aceptar la revisión. En caso afirmativo, tendrá hasta 45 días para llevar a cabo la investigación y determinar si efectivamente se han vulnerado los derechos laborales protegidos por el T-MEC. La resolución de estos procedimientos podría derivar en medidas comerciales adicionales si se confirman las violaciones y no se implementan acciones correctivas, y el caso de Campeche será observado de cerca por especialistas, ya que podría influir en futuros criterios de cumplimiento laboral dentro de la industria energética y de servicios marítimos.