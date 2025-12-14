Actividad industrial toma un leve respiro en octubre

En octubre la actividad industrial que se efectúa en territorio mexicano creció 0.7% en comparación con septiembre, con lo que mostró una discreta mejoría, luego de cuatro meses de retrocesos, informó este viernes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El repunte intermensual recortó la caída del indicador en el comparativo anual a 0.7%, luego de que en septiembre se observara un descenso de 3.2%; no obstante, hiló ya 19 meses de retrocesos anuales, de acuerdo con las cifras del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), del Inegi.

La mejora en que tuvo en el margen la actividad industrial se debió a un notable repunte de 3.8% en el sector de la construcción, que a su vez fue apuntalado por una expansión de 5.5% en el renglón de edificación, la más alta que haya tenido desde septiembre del 2024 (+6.4 por ciento).

También hubo crecimientos en minería (+0.7%) y electricidad, gas y agua (+1.6%), mientras que la manufactura, que es la columna vertebral de la industria mexicana, tuvo un desliz negativo de 0.3 por ciento.

De las 21 ramas manufactureras contempladas en el IMAI, 11 tuvieron caídas mensuales, siendo las cinco más notables las industrias metálicas básicas (-2.1%); maquinaria y equipo (-2.0%); fabricación de equipo de transporte (-1.6%); plástico y hule (-1.4%) y otras (-0.7 por ciento).

Resultados acumulados

El moderado respiro que tuvo la actividad industrial en octubre ayudó poco a mover la aguja de los resultados acumulados por el indicador en el año.

De modo que durante los primeros 10 meses del año se registró un descenso de 1.7% (muy similar al registrado a septiembre), que la mayor debilidad del indicador frente al resultado del 2024, cuando se observó una muy discreta caída de 0.03 por ciento.

En el cómputo acumulado destaca que se observan caídas en los cuatro pilares de la actividad industrial, siendo la mayor la del sector de la minería (-7-7%), seguida por la del sector de la construcción (-2.2%), la electricidad, gas y agua (-0.8%) y la manufactura (-0.5 por ciento).

La actividad industrial se perfila así a hilar dos años en retroceso, lo que resulta inédito para años en los que el país no vive una crisis económica generalizada.

En lo que va de este 2024 el indicador ha reflejado la drástica reducción de la inversión pública en infraestructura –que ha lastrado al sector de la construcción–, por un lado, y por otro, la incertidumbre sobre los entornos externo y doméstico de la economía mexicana, dado el giro proteccionista de la economía estadounidense y la aprobación de reformas que podrían impactar el entorno de negocios.