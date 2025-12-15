Presas en frontera norte, con niveles contrastantes

Los principales embalses del norte de México muestran niveles de almacenamiento contrastantes, en un contexto marcado por la sequía y la presión sobre el recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo, de acuerdo con información del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con corte al 11 de diciembre de 2025.

En Chihuahua, la presa La Boquilla —una de las más importantes para el riego agrícola— reporta un llenado de apenas 38.3% de su capacidad útil, con un almacenamiento de 1,091 millones de metros cúbicos (Mm³), muy por debajo de su volumen máximo. En contraste, la presa Francisco I. Madero alcanza 69.7% de llenado, mientras que Pico del Águila se ubica en 73.4 por ciento.

Otras presas del estado presentaron niveles intermedios: Luis L. León registra 49.8%, Chihuahua 52.6% y El Rejón 43.3%, lo que refleja una disponibilidad limitada para riego y uso urbano de cara a los próximos ciclos agrícolas.

En Durango, la presa San Gabriel reportó un almacenamiento de 40.8%, también por debajo de la mitad de su capacidad útil, mientras que en Coahuila la situación es más crítica en algunos embalses.

La presa Venustiano Carranza apenas alcanza 13.3% de llenado, uno de los niveles más bajos del sistema, y la presa Centenario se ubica en 27.2 por ciento. En contraste, San Miguel presenta 74.4% y La Fragua reporta un llenado superior al 100% de su volumen útil, debido a condiciones operativas específicas.

La CILA explicó que el “volumen útil” corresponde al agua que puede descargarse a través de la obra de toma de cada presa, y que los almacenamientos se expresan en millones de metros cúbicos, con elevaciones medidas en metros sobre el nivel del mar.

Presas Internacionales

En el contexto binacional, las principales presas internacionales del Río Bravo presentan niveles de almacenamiento bajos, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos, con corte al 9 de diciembre de 2025.

La presa La Amistad, ubicada en la frontera entre Coahuila y Texas, reporta un almacenamiento de 979.2 millones de metros cúbicos, lo que equivale a apenas 24.2% de su capacidad de llenado. Por su parte, la presa Falcón muestra una situación aún más crítica, con 377.4 millones de metros cúbicos almacenados, es decir, solo 11.6% de su capacidad total.

En cuanto a los afluentes mexicanos del Río Bravo, los registros de la CILA indican caudales mínimos en la mayoría de los ríos monitoreados. El Río Conchos presentó un gasto de -0.09 metros cúbicos por segundo, mientras que el Río San Rodrigo apenas alcanzó 0.02 m³/s. El Arroyo Las Vacas y el Río Escondido registraron caudales de 0.04 m³/s cada uno, y el Río San Diego y el Río Salado mostraron flujos de 0.53 y 0.06 m³/s, respectivamente.