Acereros piden represalias si EU deja aranceles 232

El Senado de México destacó la solicitud de imponer represalias si Estados Unidos no elimina los aranceles al acero mexicano aplicados bajo la Sección 232.

Esta demanda se incluyó en el Resumen de Diagnóstico Sectorial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que el Senado enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se deben eliminar los aranceles establecidos por la sección 232 para restablecer el libre comercio en la región; de no lograrse, México debe aplicar medidas recíprocas equivalentes”, dice el documento.

El foro consistió en 17 mesas de trabajo, que organizaron en noviembre pasado las Comisiones Unidas de Economía; y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, presididas por los senadores Emmanuel Reyes y Waldo Fernández, respectivamente.

Como una conclusión general, se propone un esfuerzo coordinado con el gobierno federal para el desarrollo del sector, comenzando con la participación formal en mesas técnicas del T-MEC para definir reglas de origen, trazabilidad, energía y política industrial.

Estados Unidos impuso aranceles de 50% al acero mexicano bajo el argumento de “seguridad nacional”, provocando una caída de 50% en las exportaciones mexicanas entre abril y julio de 2025, rompiendo el libre comercio del T-MEC.

Según el documento, las reglas de origen de acero no promueven suficientemente el contenido regional ni incentivan producir en la región, a la vez que el exceso de capacidad subsidiada de Asia, especialmente China, provoca competencia desleal y entrada de productos manufacturados como autos, electrodomésticos y autopartes.

Otro de los planteamientos propone sustituir la idea de “seguridad nacional” por “seguridad regional”, fortaleciendo el diálogo trilateral y creando medidas regionales de política comercial.

En la mesa de trabajo respectiva, Víctor Martínez, presidente de la Cámara Nacional del Acero (Canacero) y director general de ArcelorMittal México, describió un escenario de riesgo para la industria acerera, argumentando que los aranceles estadounidenses no tienen sustento económico dado el superávit comercial de acero que Estados Unidos mantiene frente a México.

Reportó que, según indicadores de medios especializados de Estados Unidos, los precios de 13 referencias en México han mostrado una disminución, mientras que en ese mismo periodo los precios en Estados Unidos registraron incrementos.

Martínez atribuyó la imposición de aranceles 232 a factores políticos en Estados Unidos y a presiones para hacer frente al problema de sobrecapacidad proveniente de Asia, y recomendó fortalecer las políticas comerciales mexicanas y trabajar con Estados Unidos y Canadá en un marco común de defensa.

Por su parte, Jesús Flores, director institucional y asuntos de comercio internacional de Tenaris-Tamsa, contextualizó la problemática con China y su modelo de producción estatal que generó capacidad excedente, y con ello distorsionó las industrias.

Flores recordó que México fue incluido en la Sección 232 en 2018 pese a la colaboración trilateral, a lo que el gobierno respondió con represalias y una demanda ante la OMC.

