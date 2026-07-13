Vinculan a proceso a exdirector de Pemex por violencia familiar; víctima le otorga el perdón

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de María Felicia Jiménez y de su hijo menor de edad. Aunque la denunciante le otorgó el perdón durante el proceso judicial, la jueza determinó que la investigación debe continuar debido a que este delito se persigue de oficio.

Durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada este lunes en el Poder Judicial de Atlacholoaya, en Morelos, la jueza de control Consuelo Adriana Correa Ortiz resolvió vincular al exfuncionario únicamente por el delito de violencia familiar, mientras que desestimó la imputación por violencia vicaria.

En la diligencia, la juzgadora dio a conocer un escrito fechado el 10 de julio y presentado ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual María Felicia Jiménez manifestó su decisión de otorgar el perdón a Rodríguez Padilla.

En el documento, la denunciante explicó que su determinación responde a la búsqueda de preservar la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar. Además, expresó su voluntad de no continuar con las carpetas de investigación iniciadas contra el exdirector de Pemex y señaló que está dispuesta a ratificar dicho escrito ante la autoridad judicial.

No obstante, la jueza aclaró que el perdón de la víctima no extingue la acción penal, ya que el delito de violencia familiar es de persecución oficiosa. Por ello, corresponde al Ministerio Público continuar con la investigación y el proceso, independientemente de la decisión de la denunciante.

Como parte de la audiencia, la defensa de Rodríguez Padilla cuestionó diversas pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas el video difundido en redes sociales que documentaría las presuntas agresiones. Los abogados argumentaron que el material no fue extraído directamente del sistema original de videovigilancia, sino de una copia, por lo que solicitaron que su autenticidad y valor probatorio sean revisados.

Asimismo, la defensa sostuvo que el dictamen psicológico incorporado por la Fiscalía es insuficiente al no incluir, presuntamente, una entrevista directa realizada por el perito. También solicitó que el exfuncionario reciba tratamiento psicológico y pidió reprogramar la audiencia por considerar que no se encontraba dentro de los plazos legales; sin embargo, la jueza rechazó esta petición al determinar que el procedimiento se desarrolla conforme a derecho.

¿Por qué fue denunciado el exdirector de Pemex?

María Felicia Jiménez denunció formalmente a Víctor Rodríguez Padilla el pasado 30 de junio, luego de difundir un video en el que lo señaló por presuntas agresiones y solicitar protección a las autoridades por violencia familiar. Inicialmente, la denuncia contemplaba los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

Tras analizar los elementos presentados por ambas partes, la jueza determinó vincular a proceso al exdirector de Pemex únicamente por violencia familiar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía y la defensa continuarán aportando pruebas antes de la siguiente audiencia.