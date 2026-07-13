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El Economista
Geopolítica

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Ejército de Estados Unidos anuncia nueva oleada de ataques contra Irán

Las operaciones reportadas por el Mando Central de Estados Unidos marcan la tercera noche consecutiva de bombardeos a territorio iraní.

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Esta captura de pantalla, tomada de un video compartido por el Mando Central de EU en la plataforma X y difundido a través de AFPTV el 13 de julio de 2026, muestra presuntamente ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes.AFP

AFPEuropa Press

El ejército estadounidense afirmó este lunes que lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán, lo que marca la tercera noche consecutiva de bombardeos.

"Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado publicado en redes sociales, indicando que los bombardeos comenzaron a las 16:45 horas ( tiempo local).

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Esto se produce poco después de que el inquilino de la Casa Blanca aseguró durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes. "No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen otra cosa que bocas grandes. Les conozco y están totalmente locos", dijo.

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