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Ejército de Estados Unidos anuncia nueva oleada de ataques contra Irán
Las operaciones reportadas por el Mando Central de Estados Unidos marcan la tercera noche consecutiva de bombardeos a territorio iraní.
El ejército estadounidense afirmó este lunes que lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán, lo que marca la tercera noche consecutiva de bombardeos.
"Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado publicado en redes sociales, indicando que los bombardeos comenzaron a las 16:45 horas ( tiempo local).
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Esto se produce poco después de que el inquilino de la Casa Blanca aseguró durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes. "No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen otra cosa que bocas grandes. Les conozco y están totalmente locos", dijo.