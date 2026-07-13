Wall Street cae por tensiones geopolíticas; tecnología lideró las pérdidas

Los tres principales índices de Wall Street cayeron este lunes. Las referencias del mercado estadounidense bajaron en un mercado atento a la situación en Oriente Medio, con los precios del petróleo reavivando las preocupaciones sobre la inflación y las tasas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.26% a 52,498.64 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.79% a 7,515.34 puntos. El Nasdaq Composite bajó 1.55% a 25,873.18 puntos.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron agresiones durante el fin de semana y Teherán anunció que volvió a cerrar el paso clave del estrecho de Ormuz. El precio del petróleo WTI reaccionó al alza, reavivando las preocupaciones por la inflación.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz se restablecerá tras una intensificación de las hostilidades. Ambos países buscan controlar y cobrar el paso de barcos.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la sesión con ganancias, liderados por el de energía (+3.16%) ante el avance de los precios del petróleo. Las caídas fueron lideradas por el sector de tecnología (-2.07%).

Además de las noticias sobre la guerra, esta semana será clave porque los inversionistas están en espera del reporte de inflación estadounidense de junio y resultados trimestrales de bancos. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, hablará ante el Congreso el martes.