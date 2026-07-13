Querétaro diseña ventanilla digital para inversiones

Querétaro, Qro. Para reducir la carga administrativa, simplificar trámites y digitalizar los procesos del inicio al final, la administración estatal de Querétaro trabaja en el diseño de una ventanilla digital de inversiones.

La estrategia se enfoca en los procesos críticos para la inversión, particularmente, la construcción de edificaciones y el inicio de operaciones de una empresa, además de los elementos transversales que son necesarios para contar con trámites digitales (de punta a punta), informó el gobierno estatal en un comunicado de prensa.

En este proyecto trabaja la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El coordinador del Programa de Política Regulatoria en América Latina de la OCDE, Manuel Gerardo Flores Romero, explicó que a través de un plan de 408 acciones -que consiste en entregar información una sola vez, pagar en línea y solicitar inspecciones en línea, involucrando a todas las dependencias del Poder Ejecutivo estatal- en 12 meses la ventanilla funcionará con estándares internacionales, proyectándola como la mejor del país, de Latinoamérica y de la OCDE.

Se plantea disminuir tiempos, a través de una simplificación administrativa agresiva y con un expediente digital interoperable.

Durante la presentación del Diagnóstico y plan de implementación para la instalación de la ventanilla, el gobernador Mauricio Kuri Gonzáñez pidió al equipo de trabajo revisar el plan para que en un lapso no mayor de cuatro meses una empresa pueda instalarse en el estado. El reto, dijo, es que este proceso sea más rápido, eficiente, claro y sin perder gobernanza.

Digitalización avanza 68%

En este contexto, la estrategia estatal de mejora regulatoria registra un avance de 68% en la digitalización de los trámites, se espera cerrar 2026 a 80% y el próximo año consolidar 100%, explicó el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez.

La digitalización, ahondó, es el inicio de una estrategia de la que surge otro proyecto, denominado Cerebro Querétaro: un sistema de inteligencia colectiva, para conectar información de todas las áreas que en la actualidad está dispersa.

"(La ventanilla) es la expresión de un gobierno que entiende que cada trámite innecesario cuesta tiempo, confianza y oportunidades. Que facilitar la apertura de una empresa significa acelerar la creación de empleos y que competir en el siglo XXI exige gobiernos tan ágiles como las mejores organizaciones del mundo", declaró.

Barreras regulatorias

En el estudio ¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México, al analizar el caso de Querétaro, México Evalúa destacó que la entidad enfrenta al menos 403 barreras regulatorias.

El documento -publicado en agosto del 2025- señaló que los costos económicos, derivados de esperar para abrir u operar un negocio, podrían llegar a 4.4 millones de pesos, combinando el costo estatal y el municipal.

El documentó analizó el costo de oportunidad (COP) por demoras regulatorias en el gobierno del estado, así como en los municipios de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río. El COP se calculó con el dinero que cada unidad económica deja de ganar por esperar a que el gobierno autorice abrir u operar, en vez de dedicar ese tiempo y recursos a sus actividades económicas.

A nivel de gobierno estatal el costo promedio oscila entre un mínimo de 50,623.1 pesos y un máximo de 2.4 millones de pesos, aunado a las estimaciones del costo por cada municipio.