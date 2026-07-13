Pagar el mínimo de tu tarjeta puede costarte 5 veces tu deuda

El problema con las tarjetas de crédito no es comprar con ellas, sino quedarse atrapado pagando el mínimo cada mes, transformando una deuda manejable en una bola de nieve que puede tardar décadas en desaparecer.

El costo real de pagar el mínimo

Imagina que tienes una deuda de $100,000 en una tarjeta cuya tasa de interés es cercana al 65% y un Costo Anual Total (CAT) de 97%. Si pagas sólo el mínimo cada mes y no vuelves a usar la tarjeta, este sería el panorama:

Tardarías más de 20 años en liquidar la deuda.

en liquidar la deuda. Pagarías alrededor de $350,000 de puros intereses.

de puros intereses. Terminarías pagando cerca de $477,000 (casi 5 veces tu deuda original).

La alternativa: pagar la deuda con una tasa más baja (y fija)

Liquidar tus deudas pagando menos es posible mediante la consolidación, una estrategia que consiste en saldar tus adeudos con un préstamo cuya tasa sea fija y menor que las que estás pagando con tus plásticos.

Supongamos el mismo ejemplo: tienes una deuda de $100,000, pero en lugar de pagar el mínimo, la liquidas con un préstamo con un CAT de 26.2%. Este sería el panorama:

Escenario Tardas en liquidar Pago mensual Total Sólo haces el pago mínimo de tu tarjeta de crédito + de 20 años Variable (cambia a lo largo de todos los años) ~$477,000 Pagas con un préstamo a 36 meses 3 años ~$3,900 ~$140,000 Pagas con un préstamo a 24 meses 2 años ~$5,260 ~$126,000

Consolidar a 36 meses puede representar un ahorro cercano a $337,000, además de recortar casi 18 años de deuda. Y a 24 meses, el costo total es prácticamente el mismo que la tarjeta te cobraría sólo de intereses en el primer año.

¿Por qué pagar deudas con yotepresto?

Yotepresto ha generado un ahorro de más de $1,000 millones en intereses de tarjetas y créditos personales bancarios. Esto, a través de su producto vivolibre.

De los más de $5,000 millones que ha entregado la fintech, alrededor del 70% han sido para pagar deudas, logrando que muchos de sus usuarios se ahorren más de la mitad de los intereses que terminarían pagándole al banco.

Además, yotepresto es una institución autorizada, regulada y supervisada por la Condusef, la CNBV y Banxico, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Fintech.

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*CAT PROMEDIO: 26.2% sin IVA. Fecha de cálculo 15 de junio de 2026. Calculado para fines informativos y de comparación exclusivamente.