Peso mexicano cae frente al dólar por preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de inicio de semana. La divisa local perdió terreno en un mercado atento a la información sobre la escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 17.5240 unidades por dólar. Contra un registro de 17.4779 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el peso perdió 4.61 centavos o 0.26 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5384 unidades y un nivel mínimo de 17.4688. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, subía 0.37% a 102.32 puntos.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron agresiones durante el fin de semana y el gobierno iraní anunció que volvió a cerrar el paso clave del estrecho de Ormuz. Washington, por su parte, anunció que volvería a bloquear los puertos iraníes en la zona.

“El tipo de cambio inicia la semana sin grandes cambios y con una confusión generada por parte de Irán y Estados Unidos, sobre si el estrecho de Ormuz se encontraba abierto a la navegación”, dijo Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

“Desde mi perspectiva, la zona de 17.48 unidades actuará como pivote de corto plazo, siendo el nivel de mayor flujo transaccional en el mes y convergiendo con la media móvil de 100 días (17.47)”, añadió el experto.

Los operadores siguen atentos a las noticias sobre la guerra, en una semana clave, a la espera del reporte de inflación de Estados Unidos de junio y la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.