Caso Víctor Rodríguez: Claves de la investigación contra exdirector de Pemex por violencia familiar

María Felicia Jiménez Lavie, académica y doctora en Ingeniería de origen cubano, rompió el silencio el 26 de junio y a través de sus redes sociales denunció la violencia doméstica y vicaria que sufría por parte de su esposo Víctor Rodríguez Padilla, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos, (Pemex).

En su mensaje expresa su temor de hacer pública su situación, toda vez que podría quedarse “sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernadores, diputados, secretarios de estado”.

No obstante, sostuvo que al ser la presente administración federal “un gobierno liderado por mujeres”, decidió pedir ayuda para que se tomen las medidas necesarias para su protección y la de sus hijos menores de edad.

Presidencia reacciona

Dos días después de que se diera a conocer la situación y se hiciera viral un video en el que el ex funcionario agrede físicamente a su conyugue, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de las Mujeres fue quien entró en comunicación con la víctima.

Sin embargo, fue tajante al respecto: “Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”.

Al tiempo aclaró que la Fiscalía de Morelos es la instancia correspondiente para llevar el seguimiento de este delito estatal. Asimismo, precisó que no por ser un conocido o funcionario se aplicaría algo distinto.

“No. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso”.

De igual manera, adelantó que Víctor Rodríguez Padilla iba a asumir un cargo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero debido a que ella aún no firmaba el nombramiento y ante esta situación, ésta ya no procederá”.

“Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre”, llegó a mencionar en su conferencia matutina del 9 de julio.

FGJ Morelos abre carpeta

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que inició una carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex por los presuntos actos de violencia denunciados por su esposa.

La detención de Víctor Rodríguez Padilla

El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, fue detenido el martes en Ciudad de México, luego de acusaciones de su esposa, quien hizo público un video en el que supuestamente el exfuncionario la maltrataba.

De acuerdo al registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad de México, Rodríguez, quien dejó la dirección de Pemex a mediados de mayo, fue detenido por la policía ministerial en una céntrica colonia de la Ciudad de México.

¿Qué cargos enfrenta Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue imputado por violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa María Felicia Jiménez Lavié y se dictó prisión preventiva justificada en su contra por lo que continuará privado de la libertad en el penal de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, Morelos.

La jueza especializada de Control de Garantías, Consuelo Adriana Correa Ortiz, concedió las medidas cautelares solicitadas durante la audiencia inicial por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, negó dictar el arraigo domiciliario pedido por la defensa del detenido y ordenó que el próximo lunes se realice la audiencia de vinculación a proceso.

¿Penas que podría afrontar Víctor Rodríguez Padilla?

De acuerdo con el Código Penal de Morelos, se establece que el delito de violencia familiar puede recibir penas de:

Cárcel de 3 a 7 años.

Hasta 500 días de multa.

Pérdida de derechos respecto de la víctima, incluidos algunos derechos sucesorios o de tutela, cuando corresponda.

¿Qué es la violencia vicaria?