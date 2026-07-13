Gobierno de Trump entrega pruebas sobre homicidios cometidos por agentes de inmigración

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a la fiscalía de Minneapolis las pruebas que había ocultado sobre la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes de inmigración y las lesiones ⁠causadas a un hombre venezolano durante las redadas de deportación ⁠de enero, según informaron el lunes las autoridades locales.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, la principal de la ciudad, afirmó que el Gobierno federal entregó las "abundantes" pruebas relacionadas con los tres tiroteos tras seis meses de negociaciones, disputas jurisdiccionales y una demanda judicial.

El material incluye videos de las cámaras corporales de los agentes, otras pruebas digitales y el coche de Good, dañado por las balas, explicó Moriarty en una rueda de prensa, en la que agradeció a los funcionarios federales su disposición a "considerar un cambio de rumbo".

"Necesitamos cooperación. Nuestra comunidad la necesita", declaró a periodistas. "Nuestra democracia lo exige".

Moriarty señaló que las pruebas se facilitaron tras las conversaciones mantenidas con la oficina del fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, en Minneapolis, y con la oficina local del FBI en esa misma ciudad, aunque ninguna de ellas respondió el lunes a las solicitudes de comentarios.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó mortalmente a Good en su vehículo el 7 de enero, y agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon mortalmente a Pretti en una calle durante las protestas del 24 de enero.

Ambos eran ciudadanos estadounidenses. Un agente del ICE disparó en la pierna al ciudadano venezolano Julio Sosa-Celis, hiriéndole, el 14 de enero.

La oficina de Moriarty sigue investigando los homicidios de Pretti y Good, y la fiscal aún no ha anunciado si presentará cargos, en virtud de la legislación estatal, contra los agentes federales que les dispararon. Sin embargo, ya ha presentado cargos por el tiroteo de Sosa-Celis, imputando al agente del ICE Christian Castro, en virtud de la legislación de Minnesota, por cuatro delitos de agresión en segundo grado y un delito de denuncia falsa de un delito.

Los tres tiroteos tuvieron lugar durante la "Operación Metro Surge" de Trump el invierno pasado, en la que cientos de agentes de inmigración armados patrullaban las ciudades de Minnesota con el objetivo de capturar a inmigrantes para su deportación.

Los líderes demócratas del estado denunciaron las acciones del presidente republicano, afirmando que las violaciones de los derechos constitucionales de los habitantes de Minnesota eran generalizadas, y prometieron que se exigirían responsabilidades.

Los funcionarios ⁠de Trump rechazaron las solicitudes de pruebas por parte del estado, alegando que solo el ⁠Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos debían ⁠investigar a los agentes federales, y afirmaron erróneamente que los agentes gozaban de inmunidad total frente a los procesos judiciales estatales.

Los trabajadores federales encargados de hacer cumplir la ley pusieron ⁠fin abruptamente a su habitual cooperación en el intercambio de pruebas poco después de la muerte de Good, y el estado demandó a la administración Trump. El litigio continúa, aunque Moriarty afirmó que podría resolverse una vez que se hayan revisado las pruebas recibidas.

Iniciar un proceso judicial estatal contra un agente federal encargado de hacer cumplir la ley es difícil y poco habitual, y el gobierno de Estados Unidos puede solicitar que el procedimiento se traslade de un tribunal estatal a uno federal si el Departamento de Justicia alega que el agente actuaba dentro del ámbito de sus funciones legales.

En febrero, ante la indignación suscitada por los homicidios, la Administración Trump anunció que ponía fin a la oleada de deportaciones en Minnesota y que centraría sus esfuerzos en operaciones de control selectivas en lugar de redadas masivas.

La semana ⁠pasada, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que, según las autoridades federales, llevaba décadas residiendo en Estados Unidos sin autorización, durante un control de tráfico en Houston. El lunes, una persona murió de un disparo durante un enfrentamiento con agentes de inmigración estadounidenses en Biddeford, Maine.