Gilda Lozoya libra prisión preventiva justificada por caso Agronitrogenados

Por decisión judicial, Gilda Susana Lozoya Austin, imputada por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, enfrentará su proceso penal en libertad condicional.

La hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), no será encarcelada de manera preventiva porque, confirmó Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, no hay riesgo de fuga, como intentó probar la Fiscalía General de la República (FGR) durante la tercera audiencia en que compareció.

“Es difícil que se sustraiga de la justicia; tiene todo el aparato del Estado para localizarla. Todo el Estado va a ir en contra de ella. Nadie quiere huir sabiendo que va a ser localizada y que será ingresada a un centro penitenciario", argumentó la juzgadora federal.

“Usted confió en mí y aquí estoy y lo seguiré cumpliendo. Mientras se me esté investigando lo seguiré haciendo. Ha habido elementos de la Fiscalía afuera del domicilio de mi padre. No hay más que perversidad y acoso de la FGR, que viola mis derechos. Estoy orgullosa de mi inocencia, confío en Dios y espero que usted haga lo correcto", agradeció la resolución la presunta responsable de haber transferido a México 2.5 millones de dólares de origen ilícito.

Gilda Susana es procesada penalmente porque de acuerdo con el Ministerio Público Federal fue involucrada por su hermano en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

García Peralta concluyó que no han variado las condiciones o circunstancias que existían en la audiencia inicial contra la imputada por lo que resolvió no modificar las medidas cautelares impuestas el pasado viernes que consisten en portar un brazalete electrónico que le será colocado hoy mismo, presentarse a firmar cada 15 días ante las autoridades y entregar su pasaporte para asegurar que no saldrá del país.

A decir de la juzgadora, su decisión no genera impunidad.

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