Hermana de Lindsey Graham, difunto senador republicano, ocupará su cargo temporalmente

La hermana del conocido senador republicano Lindsey Graham, fallecido el sábado, fue nombrada este lunes por el gobernador de Carolina del Sur como su reemplazo temporal en Washington.

Darline Graham Nordone será la senadora hasta el fin del mandato de su difunto hermano, en enero.

Graham, un destacado "halcón" en política exterior y estrecho aliado de Trump, falleció inesperadamente el sábado a los 71 años.

Era uno de los senadores más conocidos, asiduo en los medios de comunicación.

"Es un honor pedir a su hermana, Darline Graham, que finalice su trabajo" explicó el gobernador Henry McMaster en rueda de prensa.

"Lindsey siempre estuvo a mi lado, y ahora yo lo haré por él", explicó Nordone. "Mi hermano era una persona maravillosa, un líder formidable y un hombre genuinamente bueno", añadió.

El presidente Donald Trump había pedido al gobernador que la nombrara.

"¡Sería un fabuloso homenaje a Lindsey, que la quería entrañablemente!", explicó.

Graham nunca se casó ni tuvo hijos y tenía una relación excepcionalmente cercana con Darline Graham Nordone. Su madre murió cuando Graham tenía 20 años y su hermana 12, y menos de dos años después su padre falleció de un ataque al corazón.

Graham, entonces de 22 años, adoptó formalmente y en gran medida crió a su hermana de 13 años.

Mientras Nordone ocupa el cargo, los republicanos del estado de Carolina del Sur organizarán una elección primaria especial, para el 11 de agosto, con el fin de elegir a un candidato para los comicios de medio mandato en noviembre.