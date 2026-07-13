Mundial Social incorporó a 2,200 becarios, con un costo de 21 millones de pesos mensuales

El costo de incorporar a 2,200 jóvenes a la estrategia Jóvenes Embajadores del Mundial ascendió a 21 millones 80,400 pesos mensuales, recursos destinados a cubrir un apoyo económico de 9,582 pesos para cada participante, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tras destacar que vinculó operativamente este esquema al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, reorientando el presupuesto hacia la preparación de capital humano en el evento de la FIFA.

La distribución de la matrícula muestra que las mujeres representan el 59% del total de los beneficiarios asignados a este esquema, lo que equivale a 1,298 participantes. El 41% restante correspondió a hombres, sector que suma 902 jóvenes incorporados a los procesos formativos vigentes.

La capacitación está dirigida exclusivamente a población de entre 18 y 29 años de edad que al momento del registro no contaba con un empleo formal ni se encontraba matriculada en el sistema educativo.

En un reporte, la dependencia detalló que el proceso formativo tuvo por objeto el desarrollo de competencias en áreas de servicio, donde la permanencia máxima de los becarios dentro de las empresas e instituciones participantes está fijada en un periodo de hasta 12 meses.

En el ámbito público, las tareas se concentraron en atención a visitantes, logística y organización de eventos en coordinación con la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Esta inserción de jóvenes busca otorgar herramientas para una incorporación posterior al mercado de trabajo. Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ENOE) ubica la desocupación abierta del país en 1.6 millones de personas, una problemática estructural que afecta principalmente a la población juvenil menor de 24 años.