Plan Oriente: trenes de pavimentación rehabilitan más de 340 kilómetros de calles en 10 municipios del Edoméx

Con maquinaria especializada ya en operación, diez municipios del oriente del Estado de México avanzan en la rehabilitación de más de 340 kilómetros de calles y vialidades como parte del Plan Oriente, estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para mejorar la movilidad y recuperar infraestructura urbana en beneficio de alrededor de 10 millones de habitantes.

Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco cuentan con un tren de pavimentación integrado por cinco equipos especializados: petrolizadora, finisher, compactador neumático, fresadora y rodillo. Esta maquinaria permite ejecutar de manera integral trabajos de fresado, pavimentación y compactación de calles, lo que facilita intervenir vialidades completas en menor tiempo.

Además de agilizar las obras de rehabilitación, los municipios pueden desarrollar proyectos por administración, disminuyendo la contratación de empresas privadas y optimizando el uso de los recursos públicos para ampliar el mantenimiento de vialidades y carreteras. Esto también permite atender de manera más oportuna las necesidades de las comunidades y priorizar zonas con mayor deterioro.

Autoridades estatales destacaron que esta estrategia fortalece la capacidad operativa de los gobiernos municipales, al dotarlos de herramientas propias para atender el rezago en infraestructura urbana. Asimismo, señalaron que el uso de estos equipos permitirá mejorar la calidad de las obras y garantizar mayor durabilidad en las vialidades intervenidas.

La entrega de estos equipos forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, que contempla una inversión de más de 75 mil millones de pesos para desarrollar 121 proyectos y acciones en materia de movilidad, agua, salud, vivienda, educación, seguridad y servicios públicos, con el objetivo de reducir el rezago histórico de una de las regiones más pobladas del país.