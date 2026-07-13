Aguascalientes registra crecimiento histórico en IED en el primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026, Aguascalientes captó 342 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), lo que representa un incremento del 211 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025; con esta cifra, la entidad consolida su posición como uno de los destinos más atractivos para invertir y hacer negocios en México.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, dijo que estos resultados reflejan la confianza que empresas de todo el mundo mantienen en Aguascalientes, gracias a su estabilidad económica, ubicación estratégica, infraestructura competitiva, talento humano calificado y entorno favorable para los negocios.

Detalló que, de acuerdo con las cifras registradas en el periodo de referencia, Japón se ubicó como el principal país inversionista en la entidad, seguido de Alemania y Estados Unidos, naciones que continúan fortaleciendo su presencia en sectores estratégicos para el desarrollo económico estatal.

“La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, impulsa una estrategia permanente de promoción económica para atraer nuevas inversiones, fortalecer las ya existentes y generar más oportunidades de empleo para las y los aguascalentenses”, subrayó.

Garza de Vega detalló que, a través de una estrecha colaboración con el sector empresarial, organismos internacionales y cámaras industriales, el Gobierno del Estado mantiene una agenda activa de vinculación y promoción que permite exponer las ventajas competitivas de Aguascalientes ante inversionistas nacionales y extranjeros.

“La atracción de nuevas empresas y la expansión de proyectos ya establecidos contribuyen al crecimiento económico de la entidad, impulsan la innovación, fortalecen las cadenas productivas y favorecen la creación de empleos mejor remunerados para las familias de Aguascalientes”, indicó.

Finalmente, precisó que, con estos resultados, el estado reafirma su liderazgo como uno de los principales polos de desarrollo industrial y económico del país, con una dinámica de crecimiento sostenido que genera más y mejores oportunidades para la población.