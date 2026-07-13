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BMV inicia la semana con pérdidas; Volaris y Peñoles lideraron las bajas

Los inversionistas vigilan las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán a la espera de datos económicos clave de esta semana.

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Bolsa Mexicana de Valores. Foto EE:archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas la sesión de este lunes. Los índices accionarios locales bajaron afectados por las preocupaciones sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.79% a 65,973.08 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.80% a 1,327.10 puntos.

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Cierre del índice líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores en la sesión del 13 de julio de 2026.Tradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajaron. Las acciones de Volaris lideraron las caídas, con 6.10% a 13.71 pesos; seguidas por las de la minera Industrias Peñoles, con 2.61% a 768.98 pesos.

Los precios del petróleo subieron antes las noticias sobre Oriente Medio, alimentando las apuestas de inflación concentrada en los combustibles. Las aerolíneas cayeron mientras que las mineras retrocedieron debido a un avance del dólar que golpeó a los metales.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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