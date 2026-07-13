Mundial 2026 aumentó 15% la venta de las tienditas 

El pequeño comercio en México registró un incremento de entre 10 y 15% en sus ventas durante el Mundial 2026, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Aunque el aumento fue moderado, sí representó un respiro después de mal primer trimestre.

Este aumento de ventas en las tienditas se mantuvo durante todo el mundial, pero principalmente cuando jugó la Selección Mexicana. Los productos que más se vendieron fueron: cerveza, refrescos, agua embotellada y botanas, embutidos, pan, hielo, carbón, cigarros y abarrotes en general.

También se beneficiaron los negocios de comida preparada como tacos, elotes y toda la variedad de antojitos que distinguen a la cocina mexicana, así como los souvenirs en donde lo más vendido fueron las playeras, gorras y banderas.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC dijo que el incremento fue coyuntural y estuvo ligado al desarrollo del torneo, pero representó un impulso para miles de pequeños negocios.

El Mundial fue un bálsamo para el mercado de consumo popular; sin embargo, fue una buena señal económica venida del tan terrible primer trimestre del año. Por ello, se puede decir que entre vivir o no vivir el Mundial, sin duda fue mejor haberlo vivido”.

Las ventas crecieron, pero hubo obstáculos

“Desde el pequeño comercio, sí podemos decir que se rompió el marasmo de consumo que veníamos arrastrando y esto se sintió más cuando jugó la Selección. En este canal, las ventas se reactivaron de un 10% a 15 por ciento”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Otros de los sectores que han reportado aumento de ventas, aunque no como se contemplaba, fue el sector hotelero, que dicen haber llegado a un millón de visitantes durante el mundial y el sector restaurantero, que reconoce haber tenido un incremento de ventas de entre el 5 y 10% durante el Mundial.

Cuauhtémoc Riva reconoció que no todo fue favorable para el comercio. Por ejemplo, el cierre de la ultima milla, que implicó cierre de vialidades importantes y restricciones de movilidad en algunas zonas redujeron el flujo de clientes hacia ciertos establecimientos.

A ello se sumó la ley seca aplicada durante los partidos de la Selección Mexicana en algunas alcaldías de la Ciudad de México, donde se prohibió la venta de bebidas alcohólicas desde las 15:00 horas y hasta las 7:00 horas del día siguiente, una medida que afectó a parte del pequeño comercio.