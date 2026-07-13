Conocimientos en IA e industria 4.0 dominarán el mercado laboral automotriz en 2030: INA 

Hacia el 2030, el mercado laboral automotriz estará dominado por habilidades enfocadas a la inteligencia artificial y automatización, digitalización e industria 4.0, electromovilidad, ciberseguridad y sostenibilidad, por lo que urge preparar más de 13,000 agresados anualmente y México refuerce su liderazgo en el sector automotor, afirmó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Omar Martínez, gerente de equipo original y Aftermarket de la INA, advirtió que la demanda se concentrará de forma masiva en ingenieros especializados, analistas de datos y desarrolladores de software. Estas habilidades serán los pilares para asegurar que México mantenga su posición de liderazgo dentro de las cadenas regionales de suministro (nearshoring).

En el marco del INA PAACE Automechanika México 2026, la INA y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) celebraron la mesa de trabajo "Talento para la nueva era automotriz", un espacio clave donde líderes industriales, académicos y evaluadores trazaron la ruta para cerrar la brecha entre las aulas y las fábricas del futuro.

De acuerdo con la directora de la CENEVAL, Carmen Enedina Rodríguez, la industria, las instituciones educativas y los organismos certificadores son los actores que deben trabajar juntos de forma obligada para formar talentos.

Coincidieron en que el fortalecimiento del talento será uno de los principales factores para mantener la competitividad de la industria automotriz en México.

La vertiginosa transformación tecnológica del sector automotriz ha puesto en marcha una reconfiguración sin precedentes en la formación del capital humano en México.

Cecilia Rodríguez, directora de operaciones de la INA, respaldó esta visión al señalar que los modelos educativos tradicionales deben evolucionar hacia currículos modulares y esquemas de aprendizaje flexible para poder seguirle el ritmo a la innovación tecnológica.

México genera 13,000 egresados anuales en carreras vinculadas al sector automotriz. La meta ahora es potenciar el modelo de formación dual y la vinculación regional profunda entre empresas, universidades y gobiernos locales.