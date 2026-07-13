Con el Plan Michoacán, Bedolla y Sheinbaum consolidan inversión histórica de 42 mmdp en infraestructura carretera

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- Michoacán ejecuta uno de los programas de infraestructura carretera más destacados de las últimas décadas, el cual contempla una inversión histórica de 42 mil 713 millones de pesos para ampliar y modernizar la red del estado, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad de la entidad.

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla destacó que, esto es posible gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con un esquema de trabajo que incluye desde la ampliación de autopistas hasta la creación de nuevas vialidades.

“En coordinación con la federación buscamos consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente para impulsar el desarrollo regional, facilitar el traslado de turistas y también mercancías, además fortalecer la conexión del puerto de Lázaro Cárdenas con el centro y occidente del país”, señaló.

El mandatario explicó que actualmente se aceleran las obras de ampliación de la autopista Siglo XXI y otros tramos estratégicos, entre ellos Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, que en conjunto representan una inversión superior a 12 mil millones de pesos.

Además, se desarrollan nuevos proyectos como el ramal de acceso a Uruapan, la autopista de la agroexportación que conectara Uruapan con Zamora y el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, lo que fortalecerán la movilidad en distintas regiones del estado.

Señaló que la ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia registra un avance del 26 por ciento, donde se invierten 7 mil 049 millones de pesos en la modernización de 67 kilómetros, la construcción de 50 estructuras, siete puentes y cinco entronques, con fecha estimada de conclusión en agosto de 2027.

Asimismo, informó que la etapa inicial del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de 146 kilómetros, presenta un avance del 6 por ciento, con una inversión de 16 mil millones de pesos y se prevé que concluya en septiembre de 2029.