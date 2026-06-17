Tormenta Arthur enciende las alarmas en EU: Trayectoria y efectos en México

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 ya tiene a su primer protagonista. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó que este miércoles se formó la tormenta tropical Arthur cerca de la costa de Texas, lo que ha encendido las alertas en el sureste estadounidense ante el riesgo de inundaciones severas.

A pesar de su cercanía con el norte de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el sistema no representa ningún peligro para el territorio nacional ni generará efectos climáticos en el país.

De acuerdo con el aviso de SMN de las 15:00, el centro de Arthur se localizó a unos 35 kilómetros al nor-noroeste de Matagorda, Texas, y a 430 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas. El fenómeno se desplaza hacia el norte-noreste a una velocidad de 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Se prevé que el centro de la tormenta se mueva hacia el interior del sureste de Texas durante la noche del miércoles, comenzando a debilitarse gradualmente hasta disiparse entre la madrugada y las primeras horas del jueves.

Amenaza de inundaciones en EU

Aunque Arthur tendrá una vida corta en tierra, las autoridades meteorológicas de Estados Unidos han lanzado una seria advertencia debido a que su mayor peligro no son los vientos, sino el agua. Se mantiene vigente una alerta de tormenta tropical desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana.

El CNH advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas que ponen en peligro la vida, con acumulaciones de lluvia de entre 5 y 10 pulgadas (12 a 25 cm), y zonas aisladas que podrían recibir hasta 20 pulgadas (50 cm) de agua. Las precipitaciones se extenderán hasta el viernes por Luisiana, Mississippi, Alabama, el oeste de Georgia y la zona del Panhandle en Florida. Asimismo, existe el riesgo de tornados aislados en estos estados entre la noche de hoy y el jueves.

¿Cuál será el clima para el partido de México contra Corea del Sur?

El partido México contra Corea del Sur del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, en el estado de Jalisco. Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un cielo nublado con temperaturas de entre 18 y 20 °C (pudiendo alcanzar rangos de 20 a 22 °C), rachas de viento de 20 a 35 km/h y un 30% de probabilidad de lluvias aisladas.

Por otro lado, debido a la trayectoria del fenómeno Arthur hacia el norte de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas no han emitido alertas ni recomendaciones para Tamaulipas ni para el resto del país.

Cabe destacar que el partido se transmitirá en vivo en el Fan Fest del Zócalo y en las 18 sedes de los Festivales Futboleros organizados por el gobierno de la Ciudad de México. Para quienes asistan a estos puntos en la capital, el SMN prevé para la noche del jueves un 40% de probabilidad de lluvias aisladas y una temperatura de 19 a 21 °C.